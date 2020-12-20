Пожарные вызволяют канюка-бедолагу из колючей проволоки (фото)

Необычный вызов поступил в воскресенье, 20 декабря, в службу пожарной охраны в Рурской области в Германии.
Веттер • Эта фотография была сделана в воскресенье, 20 декабря, на одном из прибрежных лугов реки Рур - той самой, которая дала название Рурской области в немецкой земле Северный Рейн - Вестфалия. Одна из жительниц этого региона во время прогулки увидела хищную птицу, запутавшуюся крылом в ограде из колючей проволоки, после чего сразу же проинформировала об этом пожарную службу - именно эти подразделения отвечают в Германии за спасение животных в таких ситуациях.
Как сообщает информационное агентство dpa, прибывшие на место пожарные последний километр добирались пешком - подъехать ближе было невозможно. При этим им пришлось перелезать через несколько таких заграждений. К птице подходили медленно, чтобы она не испугалась и не получила еще больше повреждений. Затем сначала осторожно накрыли пернатого бедолагу одеялом, аккуратно перерезали колючую проволоку справа и слева, после чего в транспортом боксе доставили на станцию для раненых и больных хищных птиц, где проволоку успешно удалили. Специалисты-орнитологи уверены, что за несколько дней птица придет в себя, отдохнет и будет выпущена на свободу.
В сообщениях СМИ точный биологический вид не указывается, но, судя по фотографии, речь идет о представителе семейства ястребиных - обыкновенном канюке (также - сарыч, нем. Mäusebussard). Они входят в число наиболее часто встречающихся в Германии хищных птиц. Чтобы не ограничиваться одной фотографией канюка в такой неприятной ситуации, покажем еще несколько снимков, сделанных в разных немецких регионах и при более благоприятных обстоятельствах.
Смотрите также:
Проект "Птица года" существует в Германии уже 50 лет. Каждый год экологи называют пернатых, особенно нуждающихся в охране. В юбилей акции жители страны сами выберут такую птицу.
Этот светло-серый какаду в прошедшие выходные угодил в полицейскую сводку и стал героем сообщений в СМИ. Все хорошо, что хорошо кончается.
Птица запуталась на дереве в бечевке. Помочь ей смогли только спасатели-высотники.
Эти фотографии сделаны в городе Франкфурт-на-Одере на крыше бывшего храма, возведенного здесь из кирпича в готическую эпоху.
Хищные и не только хищные птицы любят гнездоваться на церковных башнях, крышах или в разных нишах на фасадах. Вот один из актуальных примеров.
Почти 300 видов птиц обитают в Германии в природе. Плюс разные домашние виды. Не удивительно, что птиц так много и в немецком языке - в пословицах, поговорках, фразеологизмах.