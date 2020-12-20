 Пожарные вызволяют канюка-бедолагу из колючей проволоки (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 21.12.2020

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По Германии

Пожарные вызволяют канюка-бедолагу из колючей проволоки (фото)

Необычный вызов поступил в воскресенье, 20 декабря, в службу пожарной охраны в Рурской области в Германии.

Ястреб, запутавшийся в колючей проволоке

Веттер • Эта фотография была сделана в воскресенье, 20 декабря, на одном из прибрежных лугов реки Рур - той самой, которая дала название Рурской области в немецкой земле Северный Рейн - Вестфалия. Одна из жительниц этого региона во время прогулки увидела хищную птицу, запутавшуюся крылом в ограде из колючей проволоки, после чего сразу же проинформировала об этом пожарную службу - именно эти подразделения отвечают в Германии за спасение животных в таких ситуациях.

Как спасали пернатого хищника

Как сообщает информационное агентство dpa, прибывшие на место пожарные последний километр добирались пешком - подъехать ближе было невозможно. При этим им пришлось перелезать через несколько таких заграждений. К птице подходили медленно, чтобы она не испугалась и не получила еще больше повреждений. Затем сначала осторожно накрыли пернатого бедолагу одеялом, аккуратно перерезали колючую проволоку справа и слева, после чего в транспортом боксе доставили на станцию для раненых и больных хищных птиц, где проволоку успешно удалили. Специалисты-орнитологи уверены, что за несколько дней птица придет в себя, отдохнет и будет выпущена на свободу.

Обыкновенные канюки в Германии. Фотографии

В сообщениях СМИ точный биологический вид не указывается, но, судя по фотографии, речь идет о представителе семейства ястребиных - обыкновенном канюке (также - сарыч, нем. Mäusebussard). Они входят в число наиболее часто встречающихся в Германии хищных птиц. Чтобы не ограничиваться одной фотографией канюка в такой неприятной ситуации, покажем еще несколько снимков, сделанных в разных немецких регионах и при более благоприятных обстоятельствах.

Обыкновенный канюк в Германии
Обыкновенный канюк в Германии
Обыкновенный канюк в Германии
Обыкновенный канюк в Германии
Обыкновенный канюк в Германии

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    Автор: Максим Нелюбин


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