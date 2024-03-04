В Германии начался суд против членов оргкомитета ЧМ-2006

Бывших руководителей Немецкого футбольного союза, являвшихся организаторами чемпионата мира в Германии, обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму более 13,7 млн евро.

Спустя почти 18 лет после чемпионата мира по футболу в Германии во Франкфурте-на-Майне начался процесс по делу о нарушениях в организации этого мероприятия. В понедельник, 4 марта, в земельном суде Гессена были оглашены обвинения в отношении трех фигурантов дела - бывших высокопоставленных функционеров Немецкого футбольного союза (DFB).

Бывшим председателям DFB Вольфгангу Нирсбаху (Wolfgang Niersbach) и Тео Цванцигеру (Theo Zwanziger), а также бывшему генеральному секретарю DFB Хорсту Шмидту (Horst Schmidt) вменяют в вину уклонение от уплаты налогов в особенно серьезном случае. По данным прокуратуры, они поручили подать неверные налоговые декларации в рамках организации ЧМ-2006, в результате чего не были уплачены налоги и сборы на общую сумму более 13,7 млн евро.

Спорная сумма в 6,7 млн евро

Среди прочего, речь идет об указанных в годовой финансовой отчетности расходах на организацию торжественной церемонии в размере 6,7 млн евро. При этом данное мероприятие в ходе чемпионата не состоялось, а эти деньги были использованы для погашения кредита, который ныне покойный председатель оргкомитета Франц Беккенбауэр (Franz Beckenbauer) взял в 2002 году в частном порядке у предпринимателя Робера Луи-Дрейфуса, который также уже скончался.

По мнению прокуратуры, обвиняемые знали о неверных данных в налоговых декларациях. Им было известно и о том, что погашение частного кредита за счет средств оргкомитета имеет налоговые последствия для DFB, отмечается в заключении.

Адвокаты трех фигурантов раскритиковали начало процесса. Один из них призвал прекратить его, сославшись на разбирательство в отношении бывших немецких футбольных функционеров в Швейцарии, которое было прекращено в 2021 году в связи с истечением срока давности. Он подчеркнул, что закон запрещает многократное вынесение судебных решений по одному и тому же обвинению. Все адвокаты заявили, что намерены добиться оправдательного приговора. Уклонение от уплаты налогов не имело место, выплаты были коммерческими расходами, настаивают они.

Суд во Франкфурте уже дважды прекращал процесс

Земельный суд во Франкфурте-на-Майне в прошлом уже дважды прекращал разбирательство по данному делу, в частности, в связи с недостаточными данными для обвинения. Процесс был возобновлен по требованию прокуратуры. Высший земельный суд обосновал возобновление разбирательства тем, что были выдвинуты другие обвинения.

В рамках дела обвинение было также предъявлено бывшему генеральному секретарю Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) Урсу Линси, но процесс против него был прекращен после уплаты штрафа. Сейчас Линси, обвинявшийся в пособничестве уклонению от уплаты налогов, выступает в качестве свидетеля обвинения.

Разбирательство в Швейцарии

В 2020-2021 годах в Швейцарии проходил аналогичный процесс в отношении Нирсбаха, Шмидта, Цванцигера и Линси. Он основывался на появившихся в 2015 году подозрениях в том, что Германия получила право проведения ЧМ по футболу нечестным путем. Влиятельный еженедельник Der Spiegel сообщил, что тогдашний исполнительный директор Adidas Робер Луи-Дрейфус в 2002 году тайно предоставил главе оргкомитета ЧМ-2006 Францу Беккенбауэру (Franz Beckenbauer) кредит на сумму 6,7 миллиона евро.

Изучавшие дело швейцарские следователи пришли к выводу, что Цванцигер, Шмидт и Линси утаили от членов оргкомитета ЧМ-2006 истинные цели выплаты 6,7 млн евро, их обвинили в групповом мошенничестве, а Нирсбаха - в содействии мошенничеству. В 2021 году процесс был закрыт за истечением срока исковой давности.

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