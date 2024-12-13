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Правосудие и законГермания

В Германии начался суд над планировавшими теракт подростками

Ольга Лебедева
13 декабря 2024 г.

Суд в Дюссельдорфе рассматривает дело двух девушек и юноши 16-17 лет, планировавших прошлой весной совершить исламистские нападения на церкви. Обвиняемые с конца марта находятся под стражей.

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Земельный суд в Дюссельдорфе
Дело трех подростков рассматривает земельный суд в ДюссельдорфеФото: Horst Ossinger/picture alliance

В Дюссельдорфе начался судебный процесс по делу трех подростков, обвиняемых в планировании исламистского теракта. В пятницу, 13 декабря, перед земельным судом Северного Рейна - Вестфалии предстали две девушки 16 и 17 лет из Дюссельдорфа и Изерлона и 17-летний юноша из Липштадта. Им вменяется в вину подготовка тяжкого угрожающего безопасности государства преступления.

По данным следствия, трое тинейджеров вместе с 16-летним молодым человеком из баден-вюртембергского Остфильдена, дело которого рассматривает земельный суд в Штутгарте, обсуждали планы нападений в мессенджерах Telegram Session и Discord. Первоначально речь шла об атаках в зданиях судов, полицейских участках и на вокзалах, в конечном итоге подростки решили совершить теракты в церквях.

Весной 2024 года планировалось нападение на церкви

Согласно обвинительному заключению, план состоял в том, чтобы весной 2024 года в одно из воскресений во время Рамадана ворваться в христианские церкви и расстрелять или зарезать посетителей, а затем поджечь храмы с помощью коктейлей Молотова. В качестве возможных мест нападения рассматривались Дортмунд, Кельн, Дюссельдорф и Изерлон. По данным следствия, обвиняемые получили инструкции по изготовлению коктейлей Молотова и других взрывных устройств.

Из-за возраста фигурантов дела процесс проходит в закрытом режиме. Помимо адвокатов и сотрудников службы по делам несовершеннолетних на суд допущены только родители обвиняемых. Как отмечает dpa со ссылкой на знакомые с ходом процесса источники, двое подростков еще на этапе расследования предоставили следователям обширную информацию по делу.

До марта 2025 года запланировано 12 судебных заседаний, на которых предполагается опросить более 40 свидетелей. В случае обвинительного приговора подросткам грозит наказание в соответствии с уголовным законодательством для несовершеннолетних, которое может варьироваться от воспитательных мер до нескольких лет лишения свободы в закрытом учреждении для несовершеннолетних преступников.

Подростки под стражей с конца марта

Четыре подростка, которым на тот момент было 15-16 лет, были задержаны в конце марта 2024 года и с тех пор находятся под стражей. В прокуратуре заявили о подозрениях в планировании убийств и подготовке к серьезному акту насилия, угрожающему безопасности государства.

По данным немецкой газеты Bild, подростки планировали нападения от имени террористической организации "Исламское государство" с ножами и коктейлями Молотова, а также задумывались о приобретении огнестрельного оружия.

В ноябре 2024 года на севере Германии был арестован 17-летний подросток, который, судя по всему, планировал совершить теракт с использованием грузовика.

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