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В Германии на пляже появились акулы

Максим Нелюбин
14 мая 2024 г.

На балтийском курорте Цингст появились акулы, но причиной для паники они не станут.

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Туристы на пляже наблюдают за монтажом выставки под открытым небом в Цингсте
Одна из фотографий акул Майкла Мюллера, которую можно будет увидеть на пляже немецкого курорта ЦингстФото: Bernd Wüstneck/dpa/picture alliance

Сообщения об акулах на пляже обычно вызывают страх и ужас, однако никакой опасности для отдыхающих на балтийском курорте Цингст в Германии эти обитатели морей и океанов не представляют - наоборот, должны заинтересовать.

Они изображены на крупноформатных фотографиях для большой инсталляции в рамках очередного экологического фотофестиваля "Horizonte Zingst", который будет проходить здесь 7-16 июня.

"Акулы" Майкла Мюллера

Как сообщает информационное агентство dpa, в середине мая в общине Цингст приступили к установке тридцати двух стендов, на которых размещены уникальные подводные снимки известного американского фотографа Майкла Мюллера (Michael Muller) из Калифорнии.

Курорт Цингст на Балтийском море в Германии
Посетители курорта Цингст смогут рассматривать акул прямо из пляжных корзинФото: Bernd Wüstneck/dpa/picture alliance

Первые свои фотографии акул Мюллер сделал в начале двухтысячных годов. Работая тогда над проектом для рекламы часов, он был по-настоящему восхищен этими животными. В результате в 2016 году был издан большой фотоальбом "Sharks" (нем. "Haie"). С помощью своего проекта фотограф хочет развеять мифы об опасности акул и привлечь внимание к проблемам уничтожения этих морских хищников. 

Курорт Цингст на Балтийском море в Германии
В рамках выставки "Акулы" под открытым небом будет демонстрироваться три десятка фотографий Фото: Bernd Wüstneck/dpa/picture alliance

Как отмечает агентство dpa, Майкл Мюллер, используя технологию НАСА, даже разработал и запатентовал специальную систему сильных вспышек, позволяющую получать красочные и насыщенные снимки под водой, включая цвета и оттенки, которые невозможно было бы передать, применяя обычное оборудование.

"Не хватит никаких слов, чтобы описать те ощущения, которые испытываешь при виде медленно проплывающей мимо тебя в кадре огромной белой акулы в момент, когда пространство пронизывает свет семи вспышек, сработавших одновременно", - делится он своими впечатлениями. 

Фестиваль в Цингсте

В 2024 году экологический фотофестиваль "Horizonte Zingst" поводится в семнадцатый раз. В программе фестиваля - выставки в галереях и других местах этого курорта, творческие семинары, вернисажи, художественный рынок, дискуссии и доклады, а также экскурсии.

В предыдущие годы под открытым небом на пляже курорта во время фестиваля выставлялись фотографии съедобных морских растений, портреты рыбаков и фотографии из серии о последствиях морского рыболовства для окружающей среды.

Цингст, 2021 году
"Последние представители своей профессии" - выставка в Цингсте в 2021 году. Авторы работ - Франц Бишоф (Franz Bischof) и Ян Кухенбеккер (Jan Kuchenbecker)Фото: Bernd Wüstneck/dpa/picture alliance
Цингст, 2022 год
"Урожай океанов" - выставка в Цингсте в 2022 году. Автор работ - Джордж Штайнмец (George Steinmetz)Фото: Bernd Wüstneck/dpa/picture alliance
Цингст, 2023 год
"Flora Obscura" - выставка под открытым небом в Цингсте в 2023 году. Автор работ - Дженнифер Марквирт (Jennifer Markwirth)Фото: Bernd Wüstneck/dpa/picture alliance
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