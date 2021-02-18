 В Германии кот хочет стать бургомистром города (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 18.02.2021

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По Германии

В Германии кот хочет стать бургомистром города (фото)

Кот по кличке Кварки (Творожок) хочет стать бургомистром небольшого немецкого города, но ему отказали в регистрации. Почему?

Кварки и Торстен Лор

Политический тандем - Кварки и Торстен Лор

Деммин • В 2021 году в Германии пройдут не только выборы в бундестаг и несколько земельных выборов. 25 апреля жителям небольшого, но очень старого немецкого города Деммина в Мекленбурге - Передней Померании, некогда входившего в Ганзейский союз, также предстоит избрать нового бургомистра. Желание занять эту должность среди прочих изъявил шестилетний кот по кличке Кварки (Quarky - Творожок). От лица потенциального кандидата в градоначальники документы были подготовлены, так сказать, доверенным лицом - владельцем кота Торстеном Лором (Torsten Lohr).

Кот Кварки

Сколько котов и кошек насчитывается в этом городе, не сообщается, но остальных жителей здесь - 11 тысяч

Почему коту отказали в регистрации на выборах

Власти проверили заявку и отказали этому кандидату в регистрации. Как сообщает информационное агентство dpa, решение было обосновано формальными причинами. В частности, Кварки еще не достиг 18-летнего возраста. Кроме того, на документах отсутствовала его подпись. Правоведы также указывают на необходимость иметь немецкое гражданство, которого у кота нет и быть не может.

В свою очередь, Торстен Лор считает, что его питомец обладает большим политическим потенциалом, и намерен продолжить борьбу за допуск кота к выборам. Заняв должность, Кварки намерен уделять особое внимание защите животных, а также добиваться уменьшения автомобильного потока в городе, то есть способствовать развитию общественного транспорта и других альтернатив. 

Заокеанский опыт

Отметим, что немецкое законодательство более строгое, чем, например, американское, где легендарный кот Стаббс целых двадцать лет занимал пост почетного мэра местности Талкитна на Аляске. Впрочем, бургомистром сердец Кварки уже стал - во всяком случае, нам так кажется.

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    Автор: Виктор Вайц


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