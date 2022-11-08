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Фото: Jens Büttner/dpa/picture alliance
ЗдоровьеГермания

В Германии фиксируют рост заражаемости коронавирусом

Сергей Ромашенко
44 мин. назад

Кривая заражений коронавирусом в ФРГ вновь пошла вверх. При этом эксперты отмечают, что в официальной статистике учитываются далеко не все случаи реальных заражений.

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В Германии вновь фиксируется рост заражаемости коронавирусом. На утро вторника, 8 ноября, данный показатель составил 282,9 случая на сто тысяч населения по сравнению с 260,2 сутками ранее, сообщил Институт имени Роберта Коха (RKI). На прошлой неделе заражаемость составляла 351,7, а в прошлом месяце - 635,7 случая на сто тысяч населения.

Эксперты, комментируя новый рост заражаемости коронавирусом, отметили, что данные RKI отражают далеко не полную картину, поскольку в официальной статистике учитываются лишь случаи, подтвержденные путем ПЦР-теста, а такой тест делают отнюдь не все инфицированные. К тому же на статистику влияют и задержки с передачей данных о заражаемости.

Органы здравоохранения ФРГ сообщили, что за минувшие сутки в Германии заразились коронавирусом еще 61 063 человек (на прошлой неделе - 48 556) и 250 пациентов умерли.

В целом, за все время пандемии в Германии заразились коронавирусом, согласно официальной статистике, 35 884 834 человека, почти 155 тысяч заражений привели к летальному исходу.

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