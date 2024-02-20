Немецких белок возьмут под колпак

Жители Германии в течение ближайшего года могут принять участие в общественном научном проекте по наблюдению за белками. Как сообщает информационное агентство dpa, желающие внести вклад в изучение популяции белок в своих городах и регионах смогут сообщать собранные сведения через специальное мобильное приложение.

Проект проводится совместно Институтом зоологии и дикой природы Ассоциации Лейбница (Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung) в Берлине и немецким Союзом охраны природы (NABU ) - одной из старейших таких общественных организаций в Германии. В этом году NABU отмечает свое 125-летие.

Немецкие экологи хотят не только получить более точные сведения о популяции обыкновенных белок (нем. Eurasisches Eichhörnchen или просто Eichhörnchen) в разных регионах страны, но также изучить особенности жизни и поведения - в частности, как на этих животных сказываются процессы урбанизации в Германии. Например, выяснить, изменились ли сроки, когда они выводят потомство, сколько бельчат насчитывается в каждом помете, сколько выживает и так далее.

Обыкновенная белка около ручья в Германии Фото: picture alliance / blickwinkel/McPHOTO/R. Mueller

Обыкновенные белки в Германии

Согласно данным ученых, белки в Германии обычно выводят потомство дважды в году - зимой и в конце весны. В каждом помете насчитывается до шести бельчат, которые рождаются без шерсти, глухими и слепыми. Выкармливание занимает от восьми до десяти недель. При этом первый раз свое гнездо самка покидает только на шестой неделе после родов. Смертность в течение первого года жизни достигает 80 процентов. Средняя продолжительность жизни составляет три года. Белки являются животными всеядными. В пищу потребляют семена и орехи, разные плоды и грибы, птичьи яйца и даже небольших птиц.

Особую ценность для организаторов проекта будут иметь наблюдения, которые добровольные помощники смогут осуществлять периодически на одном и том же месте до конца февраля 2025 года - например, на своем садовом участке или в где-то в парке. Вести себя следует так, чтобы не мешать самим белкам, лучше всего - на расстоянии, используя бинокль.

Обыкновенная белка темного окраса в Баден-Вюртемберге Фото: picture alliance / blickwinkel/McPHOTO/R. Mueller

Что угрожает обыкновенным белкам?

Согласно данным NABU, угрозу для обыкновенных белок в Европе могут представлять завезенные сюда из Америки каролинские, они же - серые белки (нем. Grauhörnchen). Они переносят смертельно опасный для обыкновенных белок поксвирус - вирус оспы, которой сами не болеют. В Германии этот инвазивный вид до сих пор замечен не был, но уже встречается в Италии и Великобритании. В Великобритании они попали в дикую природу еще в XIX веке и сейчас практически вытеснили местную популяцию. В Германии за серых белок иногда принимают местных обыкновенных белок особого темного окраса.

Cерая белка в английском графстве Девон Фото: picture alliance / imageBROKER

Как жители Германии помогают ученым наблюдать за животными?

Аналогичный проект уже несколько лет осуществляется в одной из немецких федеральных земель - Баварии. За время наблюдения здесь, в частности, выяснилось, что размеры популяции могут существенно колебаться. В 2020 году добровольные помощники сообщили сведения о 10 300 белках, в 2021 году насчитали 22 500, но в следующем 2023 году в поле зрения попалось всего 12 500 животных.

Немецкие ученые регулярно прибегают к помощи граждан для наблюдения за природой и сбора информации. Самыми массовыми такими акциями являются традиционные "Час зимних птиц" и "Час садовых птиц", в которых ежегодно участвует от 120 до 140 тысяч человек.

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