В Новгород - за белками, или Храм Св. Николая в Штральзунде

В храме Николая Чудотворца в Штральзунде находятся уникальные рельефы XIV века со сценами охоты на белок под Великим Новгородом и торговли между ганзейскими и русскими купцами. | 24 фотографий

Перед нами - одна из самых красивых церквей, построенных ганзейскими купцами в Германии. Находится она на Старом рынке балтийского города Штральзунда в земле Мекленбург - Передняя Померания. В Средние века, завидев башни храма Николая Чудотворца - родной Николайкирхе (Nikolaikirche, St.-Nikolai-Kirche или Sankt Nikolai), ганзейские купцы знали, что они уже почти дома после трудного и опасного пути из Великого Новгорода, Риги, Лондона, Бергена или от берегов острова Готланд.

Покровитель мореплавателей

Святитель Николай и ангелы на главном портале Николайкирхе в Штральзунде Фото: Ullrich Gnoth/Zoonar/picture alliance

Ганзейские торговцы в разных городах этого союза часто посвящали свои церкви святому Николаю - чудотворцу, воскресившему моряка, сорвавшегося с мачты, покровителю мореплавателей и купцов. Именно к нему они возносили свои молитвы в моменты опасности, в шторм, при угрозе кораблекрушения.

Штральзунд

Исторический центр Штральзунда Фото: DW/Maksim Nelioubin

Штральзунд был основан в 1234 году. Эту дату, как отмечают здешние экскурсоводы, очень легко запомнить: раз, два, три, четыре… Новые торговые поселения на балтийском побережье в те времена развивались очень быстро. Этот город вырос на пустом месте всего за два-три десятилетия. Первое письменное упоминание церкви Николая Чудотворца, памятника кирпичной готики, датировано 1276 годом.

Городской совет

Штральзунд на почтовой карточке 1900 года Фото: picture-alliance/ZB

Так Штральзунд выглядел в начале прошлого века. Сегодня на набережной возвышается белоснежный морской музей Ozeaneum. Церковь Николая Чудотворца находится прямо около Старой ратуши. Она была храмом городского совета, торговых и ремесленных гильдий - Ratskirche, символизировала независимость города, богатство и купеческие амбиции.

Кирпичи и готика

Кирпичная кладка главного портала храма Николая Чудотворца в Штральзунде Фото: DW / Maksim Nelioubin

При строительстве церкви Николая Чудотворца в Штральзунде помимо стандартных кирпичей использовались декоративные - самой разной формы, некоторые - покрытые цветной глазурью. Всего - 65 видов. Производились они прямо на стройке или в окрестных поселениях.

Трехнефная базилика

Центральный неф храма Николая Чудотворца в Штральзунде Фото: DW / Maksim Nelioubin

Храм Святого Николая в Штральзунде - базилика с высоким центральным и двумя более низкими боковыми нефами. Сначала его хотели строить с одной башней, но уже скоро посчитали эти планы слишком скромными, так как не хотели отставать от Любека - главного города Ганзы и законодателя ганзейской архитектурной моды. Острые готические шпили сгорели в 1662 году.

Тайна разных башен

Колокольни храма Николая Чудотворца в Штральзунде Фото: DW / Maksim Nelioubin

К моменту этого пожара Ганзейский союз фактически уже прекратил свое существование. Входившие в него города переживали кризис, поэтому денег хватило лишь на ремонт Южной башни. На нее водрузили новомодный барочный купол. Вторую накрыли временной крышей, но она стала постоянной, чем и объясняется такой несимметричный силуэт.

Особые случаи

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Джордж Буш в храме Николая Чудотворца в Штральзунде в 2006 году Фото: Liesa Johannssen/photothek/picture alliance

Николайкирхе считалась главной церковью города. Помимо богослужений здесь проходили некоторые заседания городского совета, а также приемы иностранных послов или делегаций других городов Ганзы. Ангела Меркель во время своего канцлерства, так сказать, продолжила эту традицию - приглашала в свой избирательный округ высоких иностранных гостей, которым, конечно же, показывали этот древний храм.

Цепная акула

Сушеная акула в храме Николая Чудотворца в Штральзунде Фото: DW / Maksim Nelioubin

В одном из дальних углов церкви под потолком висит сушеная акула-катран. На недоуменные вопросы бдительных посетителей смотритель храма отвечает, что ее после одного из наводнений, верьте или нет, поймали в подвале ратуши, куда она заплыла из моря, чем себя и увековечила. Акулы эти до сих пор здесь водятся, а их копченый балык, так называемые Schillerlocken - "локоны Шиллера", продают в порту.

Реформация

Готические своды боковой часовни в храме Николая Чудотворца в Штральзунде Фото: DW / Maksim Nelioubin

В ганзейские времена в этом храме также располагались городской архив и канцелярия. Здесь оглашали законы, правила и решения, принятые в ратуше. 5 ноября 1525 года после победы в городе сторонников Реформации в церкви Николая Чудотворца объявили новые уставы религиозной жизни и городских школ - первый документ такого рода в Северной Германии.

Церкви Штральзунда

Вид на Штральзунд с острова Рюген Фото: DW/Maksim Nelioubin

В Средние века помимо Николайкирхе, на этой фотографии - справа, в Штральзунде построили еще две большие приходские церкви - Святого Иакова (Jakobikirche), находящуюся между двумя другими храмами, а также Девы Марии (St.-Marien-Kirche), которую видно слева. В 2002 году они и другие древние памятники Старого города были внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Городские ремесла

Фрагмент одного из алтарей в храме Николая Чудотворца в Штральзунде Фото: DW / Maksim Nelioubin

Гильдии играли в жизни ганзейских городов одну из ключевых ролей. В Штральзунде существовали гильдии портных, мясников, плотников, бондарей, кузнецов, каменщиков, стеклодувов, пекарей, пушников, цирюльников, а также разные купеческие объединения и сообщества. В главной городской церкви все они хотели иметь свое отдельное место.

Гильдии и алтари

Центральный неф и орган Николая Чудотворца в Штральзунде Фото: DW / Maksim Nelioubin

В храме Николая Чудотворца находилось почти 60 алтарей. За исключением главного алтаря, каждый из них вместе с церковными скамейками принадлежал какой-то отдельной гильдии, богатой семье или членам городского совета, например, бургомистру. Мест для других посетителей здесь не предусматривалось. Часть средневекового убранства церкви пропала во времена Реформации в первой половине XVI века.

Реставрация

Одна из колонн центрального нефа храма Николая Чудотворца в Штральзунде Фото: DW / Maksim Nelioubin

Старые готические фрески надолго исчезли под штукатуркой, когда после Реформации стены и своды церкви покрасили в белый цвет. Яркая и причудливая средневековая роспись вновь увидела свет лишь через несколько столетий. Эти реставрационные работы, продолжавшиеся почти 20 лет, были завершены в 1909 году.

Нильс с гусями

Фрески на стенах центрального нефа храма Николая Чудотворца в Штральзунде Фото: DW / Maksim Nelioubin

Среди фресок над боковыми арками центрального нефа особое внимание привлекает изображение, похожее на иллюстрацию к сказке о путешествии Нильса с дикими гусями. Судя по всему, ганзейские купцы услышали эту легенду во время одного из путешествий в Скандинавию, куда они ездили за рыбой. Вяленую рыбу они привозили из норвежского города Бергена, соленую - со шведского острова Готланд.

Главный алтарь

Фрагмент главного алтаря храма Николая Чудотворца в Штральзунде Фото: DW / Maksim Nelioubin

Главный алтарь храма Николая Чудотворца высотой в 12 метров насчитывает в общей сложности 100 резных фигур. Среди них - изображение Девы Марии, оплакивающей Иисуса Христа. Начало изготовления этого алтаря датируется первыми десятилетиями XIV века.

Ганзейские купцы в Риге и Новгороде

Фрагмент Новгородского рельефа в храме Николая Чудотворца в Штральзунде Фото: cc-by-sa/Klugschnacker

Ездоки в Великий Новгород (Nowgorodfahrer) - так называли купцов, ходивших с караванами из немецких земель в контору Ганзы в далеком русском княжестве. В Штральзунде они были объединены в Братстве Святой Анны. Эта торговая гильдия была одной из самых богатых в городе. Оборотную сторону своего алтаря купцы украсили изображениями на новгородские сюжеты, выполненными в 1360-1370 годах.

Охота и торговля

Сцена охоты на белок Фото: cc-by-sa/Klugschnacker

Купцы этой гильдии торговали не только с Великим Новгородом. На их пути находилась Рига, о чем напоминает одно из современных названий этого произведения ганзейской эпохи - Алтарь ездоков в Ригу (Rigafahrergestühl). Оно используется наравне с названиями Nowgorodfahrergestühl и Russlandfahrergestühl, то есть ездоков в Новгород и Россию. Уникальным этот алтарь, вернее - дошедшие до нас его резные дубовые доски, делает не только обращение к светским сюжетам…

Уникальные изображения

Заключение сделки между купцами в Риге или Великом Новгороде Фото: cc-by-sa/Klugschnacker

Алтарь Братства Святой Анны пропал в годы Реформации, но четыре резные доски, каждая размером примерно метр на метр, чудом уцелели. Несколько веков они находились в храме, не привлекая к себе особого внимания. Их культурно-историческую ценность распознали в 1884 году. Где еще можно увидеть сцены повседневной жизни в Великом Новгороде - свидетельства связей между немецкой Ганзой и русскими? Основными товарами, которые везли из Великого Новгорода немецкие купцы, была пушнина и пчелиный воск. Поэтому на двух досках изображены русские охотники, добывающие белок и соболей, правда, почему-то летом, а не зимой. Скорее всего, создатель резных рельефов работал в Штральзунде со слов и по описаниям. На третьей доске - лесные пасеки, а на четвертой - заключение сделок между русскими и немцами.

Эпохи и стили

Барочный алтарь в храме Николая Чудотворца в Штральзунде Фото: DW / Maksim Nelioubin

Однако продолжим осмотр храма, больше напоминающего музей с богатейшей коллекцией, составленной из произведений сакрального искусства самых разных периодов - готического, ренессансного, барочного. Для его осмотра следует запастись временем.

Святой Христофор

Фреска со Святым Христофором в храме Николая Чудотворца в Штральзунде Фото: DW / Maksim Nelioubin

В ганзейских храмах часто можно увидеть изображения Святого Христофора - покровителя путешественников. Римлянин огромного роста, желая служить Богу, он помогал путникам перебираться через брод. Однажды Христофор нес на плечах маленького мальчика. Посреди реки мальчик стал таким тяжелым, что тот лишь с трудом дошел до берега. "Я - Иисус Христос и несу все тяготы мира", - услышал Христофор от него.

Астрономические часы

Астрономические часы в храме Николая Чудотворца в Штральзунде Фото: DW / Maksim Nelioubin

Одной из главных достопримечательностей церкви также являются астрономические часы, находящиеся за главным алтарем. Они были построены в 1394 году Николаусом Лилиенфельдом (Nikolaus Lilienfeld) - инженером и первым часовщиком всего балтийского региона, чье имя нашло упоминание в летописях.

Больше не идут

Портрет на астрономических часах в храме Николая Чудотворца в Штральзунде Фото: DW / Nelioubin

По углам циферблата создатель разместил портреты знаменитых астрономов и философов. Часы уже почти 500 лет стоят. Они остановились 10 апреля 1525 года - в день разграбления церкви протестантами.

Сутки прочь

Николайкирхе ночью Фото: Stefan Sauer/ZB/picture alliance

Одна из надписей на астрономических часах в храме Святого Николая в Штральзунде гласит: "День часто начинается с богатых даров, но заканчивается плохо". Предупреждение, которому не обязательно сбываться.