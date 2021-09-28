Перед выборами в ФРГ активисты уничтожили миллионы листовок АдГ

Коллектив немецких художников-акционистов "Центр политической красоты" (Zentrum für Politische Schönheit, ZPS) во вторник, 28 сентября, взял на себя ответственность за проведение акции по уничтожению накануне выборов в бундестаг нескольких миллионов листовок с предвыборной агитацией правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ).

Как сообщается на сайте ZPS, активисты создали фиктивную фирму под названием Flyerservice Hahn и предложили АдГ ее услуги по распространению агитационных материалов. Правые популисты согласились на показавшуюся им выгодной сделку. Однако пять миллионов листовок, которые "Центр политической красоты", по его собственным данным, получил от АдГ, были не распространены среди населения, а утилизованы.

Если верить ZPS, от этой акции пострадали местные организации АдГ в федеральных землях Нижняя Саксония, Гессен, Рейнланд-Пфальц и Баден-Вюртемберг. Точный размер ущерба пока не установлен, сообщил немецкому агентству dpa представитель "Альтернативы для Германии".

АдГ намерена обратиться в полицию

АдГ еще в пятницу, 24 сентября, сообщала, что несколько недель назад некая фирма на выгодных условиях предложила кандидатам и местным объединениям партии услуги по распространению агитационных материалов среди домохозяйств. За пару дней до выборов, однако, выяснилось, что этой фирмы вообще не существует и партию попросту обманули.

"Альтернатива для Германии" объявила о намерении в ближайшее время подать заявление в полицию о совершенном преступлении. "Эта беспрецедентная акция затрагивает не только АдГ. Здесь нанесен значительный ущерб демократии", - считает сопредседатель партии Тино Хрупалла (Tino Chrupalla).

Результаты правых популистов на выборах

На выборах в бундестаг 26 сентября за АдГ проголосовали чуть больше 10% избирателей - по сравнению c почти 13% в 2017 году, когда партия впервые прошла в федеральный парламент.

Тем не менее на востоке Германии у АдГ - новые рекорды. Так, по итогам выборов в бундестаг партия набрала в Тюрингии около четверти голосов, выйдя на первое место - так же, как и в соседней Саксонии. На земельных выборах в Мекленбурге - Передней Померании у правых популистов второе место с похожим результатом.

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