Экзитполы: правопопулисты становятся второй силой в Мекленбурге - Передней Померании

На выборах в ландтаг федеральной земли Мекленбург - Передняя Померания правопопулистская "Альтернатива для Германии" (АдГ) становится второй силой - после Социал-демократической партии Германии (СДПГ) - по числу набранных голосов. Об этом в воскресенье, 26 сентября, свидетельствуют данные экзитполов социологической службы Infratest dimap, публикуемые после закрытия избирательных участков.

Так, социал-демократы набирают 37% голосов. Эту партию представляет глава земельного правительства Мекленбурга - Передней Померании Мануэла Швезиг (Manuela Schwesig). За АдГ свои голоса отдали 18,5% избирателей.

Христианско-демократический союз (ХДС), Левая партия, "Союз-90/"зеленые" и либералы из Свободной демократической партии (СвДП) набирают 14%, 10%, 7% и 6,5% соответственно. Для ХДС это - рекордно низкий показатель.

Потери грозят ХДС и в Баден-Вюртемберге

Тяжелые потери грозят ХДС и в Баден-Вюртемберге. Согласно прогнозу Infratest dimap на 18.00 по местному времени (19.00 мск), результаты христианских демократов упали на 7,9 пункта и составляют всего 26,5% (для сравнения в 2017 году они набрали 34,4%). СДПГ, напротив, выигрывает от провала ХДС и получает 20,5%, что на 4,1 пункта больше, чем четыре года назад. "Зеленые" укрепляют позиции на 4 пункта и набирают 17,5% (в 2017 году - 13,5%). СвДП получают 15% (в 2017 году - 12,7%). Правопопулисты из АдГ несколько теряют позиции и, согласно прогнозу, набирают 10% (в 2017 году - 12,2%). Левая партия сильно проигрывает, с трудом добираясь до 2,9% (в 2017 году - 6,4%).

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