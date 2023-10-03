В Гамбурге празднуется 33-я годовщина воссоединения Германии

На церемонии, посвященной 33-й годовщине воссоединения Германии, ожидаются около 1300 гостей, в том числе канцлер Шольц и президент Штайнмайер. Празднования начались накануне, "левые" противники торжеств провели шествие.

В Гамбурге проходит празднование 33-й годовщины воссоединения Германии, которая отмечается во вторник, 3 октября. Торжества начались еще накануне с городского праздника, в котором, по данным организаторов, приняли участие более 300 тысяч человек. Концерты, танцевальные выступления и выставки проходили до позднего вечера, а основные мероприятия запланированы на сам Дня германского единства - 3 октября.

На официальной церемонии в Эльбской филармонии выступят первый бургомистр Гамбурга Петер Ченчер (Peter Tschentscher) и председатель Федерального конституционного суда Штефан Харбарт (Stephan Harbarth). Ожидается около 1300 гостей, в том числе канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz) и федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier).

Перед началом церемонии в главной церкви Гамбурга, соборе Святого Михаила, пройдет экуменическая служба, также запланирован большой праздник для горожан.

Контрдемонстрация противников торжеств в День германского единства

Вечером 2 октября в городе прошла демонстрация против празднования Дня германского единства, в которой приняли участие несколько сотен человек. Как сообщили корреспонденты информагентства dpa, вскоре после начала шествие было остановлено полицией. Причиной стало то, что "левые" демонстранты развернули плакаты с противоправными надписями. На одном из них, в частности, была написана вульгарная брань в адрес Германии.

После того как участники акции выполнили требование полиции "воздержаться от демонстрации плакатов" и снять с лиц маски, они продолжили шествие. На митинге в районе Санкт-Паули собралось 750 человек. По данным полиции, в связи с использованием плакатов, масок, скрывающих лица, и пиротехники было возбуждено несколько уголовных дел.

Ежегодное празднование Дня германского единства, который отмечается в память о мирной революции в ГДР и воссоединении страны в 1990 году, организуется федеральной землей, председательствующей в бундесрате. В нынешнем году это Гамбург.

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