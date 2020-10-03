Второй памятник Горбачеву в Германии (фото)

Бронзовый президент СССР в стеганой куртке и с молотком в руке теперь украшает город Дессау-Рослау. И это не первое скульптурное изображение Горбачева в Германии.
Дессау-Рослау • В прошедшие выходные, а точнее - в субботу, 3 октября, в городе Дессау-Рослау, расположенном в федеральной земле Саксония-Анхальт, установили памятник Михаилу Горбачеву.
Бронзовое изображение первого и последнего президента СССР в полный рост решено было торжественно представить публике в День германского единства. Напомним, 3 октября 1990 года ГДР и ФРГ объединились, и немалую роль в процессе воссоединения Германии сыграл именно Горбачев.
Это не первый памятник Михаилу Сергеевичу в Германии. Первым был бюст в Берлине, установленный перед зданием, принадлежащим медиаконцерну Акселя Шпрингера (Axel Springer SE), издающим, помимо прочего, газету Bild.
Берлинский Горбачев является частью композиции из трех бюстов под названием "Отцы единства": бюст Гельмута Коля (Helmut Kohl), бюст Джорджа Буша старшего и бюст Михаила Горбачева. Все три политика активно участвовали в процессе воссоединения Германии в 1989 - 1990 годах.
Композиция "Отцы единства" в Берлине. Слева - президент США Джордж Буш-старший, в центре - Михаил Горбачев, справа - Гельмут Коль.
Автор памятника в Дессау-Рослау - саксонский скульптор Бернд Гёбель (Bernd Göbel), долгое время преподававший в Высшей школе искусств и дизайна в Халле. Помимо скульптурных изображений, он также создает эскизы памятных медалей и монет.
На открытии памятника присутствовали представители местных властей и посольства РФ в Германии.
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