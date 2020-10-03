 Второй памятник Горбачеву в Германии (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 05.10.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

По Германии

Второй памятник Горбачеву в Германии (фото)

Бронзовый президент СССР в стеганой куртке и с молотком в руке теперь украшает город Дессау-Рослау. И это не первое скульптурное изображение Горбачева в Германии.

Памятник Горбачеву в Дессау-Рослау

Дессау-Рослау • В прошедшие выходные, а точнее - в субботу, 3 октября, в городе Дессау-Рослау, расположенном в федеральной земле Саксония-Анхальт, установили памятник Михаилу Горбачеву.

Памятник Горбачеву в Дессау-Рослау

Памятник Горбачеву в Дессау-Рослау

Бронзовое изображение первого и последнего президента СССР в полный рост решено было торжественно представить публике в День германского единства. Напомним, 3 октября 1990 года ГДР и ФРГ объединились, и немалую роль в процессе воссоединения Германии сыграл именно Горбачев.

Это не первый памятник Михаилу Сергеевичу в Германии. Первым был бюст в Берлине, установленный перед зданием, принадлежащим медиаконцерну Акселя Шпрингера (Axel Springer SE), издающим, помимо прочего, газету Bild.

Берлинский Горбачев является частью композиции из трех бюстов под названием "Отцы единства": бюст Гельмута Коля (Helmut Kohl), бюст Джорджа Буша старшего и бюст Михаила Горбачева. Все три политика активно участвовали в процессе воссоединения Германии в 1989 - 1990 годах.

Композиция Отцы единства в Берлине. Слева - президент США Джордж Буш-старший, в центре - Михаил Горбачев, справа - Гельмут Коль.

Композиция "Отцы единства" в Берлине. Слева - президент США Джордж Буш-старший, в центре - Михаил Горбачев, справа - Гельмут Коль.

Автор памятника в Дессау-Рослау - саксонский скульптор Бернд Гёбель (Bernd Göbel), долгое время преподававший в Высшей школе искусств и дизайна в Халле. Помимо скульптурных изображений, он также создает эскизы памятных медалей и монет.

На открытии памятника присутствовали представители местных властей и посольства РФ в Германии.

Смотрите также:

  • Берлин до и после воссоединения

    Берлин до и после воссоединения Германии

    Потсдамская площадь

    До Второй мировой войны Потсдамская площадь была одним из самых оживленных перекрестков Берлина. После войны руины снесли, и в самом центре города образовался пустырь. Так как он находился в охранной зоне между внутренней и внешней Стенами, построенными ГДР, ничего, кроме заграждений, надолбов, колючей проволоки здесь не было. А так Потсдамская площадь выглядит сейчас. Она снова полна жизни.

  • Берлин до и после воссоединения

    Берлин до и после воссоединения Германии

    Галерея на Стене

    Немногие знают, что Стена, разделявшая Берлин, было двойной. Между параллельными Стенами - минные поля, заграждения, контрольно-следовая полоса. К восточной стороне Стены нельзя было подойти. В тех, кто пытался ее преодолеть и бежать на Запад, стреляли на поражение. После воссоединения фрагменты Стены сохранили, и их расписали художники из десятков стран мира. Так возникла East Side Gallery.

  • Берлин до и после воссоединения

    Берлин до и после воссоединения Германии

    Дворец республики / Городской дворец

    Дворец республики - гэдээровский аналог московского Дворца съездов. Построен в 1976-м на месте взорванного Городского дворца - резиденции королей из династии Гогенцоллернов. В нем проходили партийные съезды и сессии Народной палаты. После воссоединения выяснилось, что здание отравлено: при строительстве использовали асбест. Его снесли. Сейчас реконструируют Городской дворец с современной начинкой.

  • Берлин до и после воссоединения

    Берлин до и после воссоединения Германии

    Бранденбургские ворота

    Один из главных символов Берлина - Бранденбургские ворота. Они находились как раз на границе между Западным и Восточным Берлином, и к ним нельзя было подойти: они охранялись гэдэровскими солдатами, и между колоннами висел огромный герб ГДР. Лишь после того, как произошла мирная революция в ГДР, ограждения убрали, и площадь перед Бранденбургскими воротами снова полна людей.

  • Берлин до и после воссоединения

    Берлин до и после воссоединения Германии

    Следственная тюрьма "штази"

    Раньше в этом здании, расположенном в восточноберлинском районе Хоэншёнхаузен, располагалась главная следственная тюрьма "штази" - министерства госбезопасности бывшей ГДР. Этот огромный тюремный комплекс считался совершенно секретным и не был обозначен на картах города. Сегодня это мемориал.

  • Берлин до и после воссоединения

    Берлин до и после воссоединения Германии

    Гэдээровская "Березка"

    Intershop - так называлась сеть валютных магазинов в ГДР, аналогичная советской "Березке". Тут продавали товары только за твердую, то есть западную валюту. Соответственно, и ассортимент был совсем другой, чем в обычных восточногерманских магазинах. Первый Intershop появился у вокзала Фридрихштрассе. Теперь это место не узнать.

  • Берлин до и после воссоединения

    Берлин до и после воссоединения Германии

    Отель "Метрополь"

    В 13-этажном восточноберлинском отеле "Метрополь" останавливались западные дипломаты, бизнесмены, известные деятели культуры. Платили здесь тоже твердой валютой. Для простых жителей ГДР "Метрополь" был недоступен. После воссоединения его перестроили, и теперь отель принадлежит сети Maritim. Он открыт для всех - разумеется, если у них есть деньги заплатить за дорогой номер.

  • Берлин до и после воссоединения

    Берлин до и после воссоединения Германии

    Торговый дом Запада

    За 30 лет изменился, конечно, не только Восточный Берлин. Торговый дом (назвать его просто универмагом язык не поворачивается) KaDeWe - Kaufhaus des Westens - представлялся раем и символом капиталистического изобилия не только для жителей ГДР. И сейчас в обновленном "Торговом доме Запада" - свыше 250 тысяч наименований товаров. Одних только сортов сыра в отделе деликатесов - более полутора тысяч.

  • Берлин до и после воссоединения

    Берлин до и после воссоединения Германии

    Детские площадки

    А это изменение обусловлено не экономикой или политикой, а просто временем. 30 лет назад на очень многих детских площадках как в восточной, так и в западной части Берлина такие конструкции-лазалки были сделаны из металла. Теперь они - из толстых оплетенных канатов: так риск травмы для детей гораздо меньше. И лазить удобнее.

    Автор: Райна Бройер, Ефим Шуман


Контекст

Гуд бай, ГДР: немецкие фильмы про штази, Траби и жизнь других

30 лет назад Германия вновь стала единым государством. Узнать, что именно тогда произошло, можно из учебников. Или из фильмов и сериалов. Подборка DW: от шпионского боевика до мультика.  

В ФРГ подводят итоги 30 лет германского единства

Правительство Германии представило "Годовой отчет о германском единстве - 2020". Спустя 30 лет после воссоединения страны политики обеспокоены неравными доходами западных и восточных немцев и ростом правого экстремизма.  

Комментарий: Немцы многое поняли только через 30 лет после воссоединения

Какими радикальными были изменения для немцев, мы начинаем понимать только сейчас, спустя 30 лет после воссоединения Германии. И этот опыт сегодня очень важен, считает Линда Фиреке.  

ГДР против ФРГ: холодная война берлинских зоопарков

Кому достанется большая панда? Кто быстрее построит новый слоновник? Эта статья - о противостоянии двух берлинских зоопарков, западного и восточного, во времена холодной войны.  

Нудизм, эмансипация, поликлиники. Что западные немцы переняли у восточных

В годовщину воссоединения Германии принято сравнивать условия и уровень жизни на востоке страны с западным. Но от ГДР остались не только воспоминания. Кое-чему восточные немцы научили и западных.  

Золотые купола и Горбачев: продается самый странный дворец Германии

Вычурный "Дворец колоколов", построенный при поддержке Горбачева в ФРГ, выставлен на продажу. Почему проект немецкого декоратора так и не стал "мостом" между ФРГ и Россией - в репортаже DW.   

Как и почему пала Берлинская стена

30 лет назад произошло выдающееся историческое событие: пала Стена, разделявшая Германию и весь мир. Это случилось как будто совершенно неожиданно. Как будто...  

Бранденбургские ворота

Бранденбургские ворота в Берлине - этот символ объединенной Германии и место действия европейской истории.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Падение Берлинской стены: за что немцы благодарят Горбачева. DW Новости  

Один судьбоносный год: как Гельмуту Колю удалось объединить Германию  

Что сегодня думают немцы о Горбачеве  

Горбачев, Стена и "Траби" – история воссоединения Германии (03.10.2016)  

Также по теме

Symbolbild Wiedervereinigung deutsche Einheit Westdeutsche Ostdeutsche Mauerfall 1990

Воссоединение Германии: как это было 03.10.2020

В ночь на 3 октября 1990 года Германия праздновала воссоединение страны. Свершилось то, что еще недавно казалось невероятным.

Sowjetunion 1990 | Michail Gorbatschow, Generalsekretär KPdSU

Роль Горбачева в воссоединении Германии: за что его так любят немцы? 03.10.2020

Германия благодарна Горбачеву за то, что идею воссоединения страны удалось воплотить в жизнь так быстро. В России Горбачева до сих пор критикуют за то, что он якобы "продал ГДР" задешево.

Berlin Feierlichkeiten 25 Jahre Mauerfall Ballons Gorbatschow

Советник Гельмута Коля: Горбачев сдержал свое слово 08.11.2019

Известие о падении Берлинской стены 9 ноября 1989 года настигло канцлера ФРГ Коля в Польше. Он прервал визит и вернулся в Берлин. О тех событиях вспоминает советник Коля Хорст Тельчик.

Реклама

Культура и стиль жизни  

Книги  

История  

Учеба и карьера  

По Германии  

Фоторепортажи  

Кадр за кадром  

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': учеба и карьера

Youtube: канал DW