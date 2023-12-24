В ФРГ зафиксировано 2600 преступлений из-за войны в Газе

По данным немецкого ведомства ВКА, после нападения ХАМАС на Израиль было зафиксировано около 2600 политически мотивированных уголовных преступлений, связанных с этой войной.

Федеральное ведомство уголовной полиции (ВКА) зарегистрировало по всей Германии около 2600 политически мотивированных уголовных преступлений, связанных с войной в секторе Газа. Из них более 1100 преступлений были классифицированы как антисемитские, сообщило BKA газетам издательства Funke Mediengruppe в воскресенье, 24 декабря. Согласно отчету, правонарушения в основном связаны с нанесением ущерба имуществу и разжиганием ненависти, сообщает агентство AFP.

Помимо прочего, с 7 октября в BKA поступили сообщения о "двузначном числе" преступлений на почве исламофобии. По данным полиции, большинство этих преступлений также связаны с нанесением ущерба имуществу и разжиганием ненависти.

События в Израиле и секторе Газа могут "представлять высокую угрозу для ситуации с безопасностью в Германии", особенно в преддверии рождественских праздников, подчеркнули в BKA.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли свыше 20 тысяч человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

В рамках временного режима прекращения огня, действовавшего до 1 декабря, были освобождены более 100 заложников. Израиль выпустил из тюрем около 240 палестинцев. Во власти боевиков, по данным израильских властей, остаются свыше 100 человек, захваченных 7 октября, а также тела нескольких заложников.

Смотрите также: