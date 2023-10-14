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В ФРГ выросла преступность, связанная с контрабандой людей

Даниил Сотников
14 октября 2023 г.

В 2022 году полиция Германии задержала по подозрению в контрабанде людей 2728 человек - почти на 600 больше, чем годом ранее.

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Человек держит знак "Остановитесь, полиция" перед автомобилем Skoda Fabia на границе Германии и Польши
Граница Германии и ПольшиФото: Patrick Pleul/dpa/picture alliance

В Германии в 2022 году выросло число задержаний по обвинению в контрабанде людей, сообщили в федеральной полиции в ответ на депутатский запрос лидера фракции Левой партии в бундестаге Дитмара Барча (Dietmar Bartsch). Издания медиагруппы Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) приводят выдержки из ответа стражей порядка в субботу, 14 октября.

В 2022 году в ФРГ 2728 человек были задержаны по подозрению в контрабанде людей. В 2021-м их число составляло 2132 человека. За период с начала этого года по 31 августа полиция ФРГ задержала уже 1683 подозреваемых в контрабанде, пишут  издания RND.

Среди подозреваемых все больше граждан Германии

Чаще всего подозреваемыми в контрабанде людей оказывались граждане Сирии - их число выросло с 540 человек в 2021 году до 599 в 2022-м и 263 к сентябрю этого года. Число подозреваемых контрабандистов среди граждан Турции также увеличилось: в 2022 году было зафиксировано 285 случаев (по сравнению со 111 годом ранее), в этом году уже - 140 случаев.

По данным полиции, с 2022 года граждане Германии стали входить в пятерку наиболее часто регистрируемых национальностей контрабандистов. В прошлом году по соответствующим подозрениям были задержаны 166 граждан ФРГ.

В полиции также отметили значительный рост контрабанды со стороны украинцев: с начала 2023 года ее гражданство занимало вторую строчку среди гражданств предполагаемых контрабандистов. В 2022 году 175 украинцев были задержаны по подозрению в контрабанде людей, указали стражи порядка.

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