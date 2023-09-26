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В ФРГ арестованы пять предполагаемых контрабандистов людей

Сергей Ромашенко
26 сентября 2023 г.

В результате масштабной операции, проведенной федеральной полицией, арестованы пять сирийцев, занимавшихся, как считает следствие, контрабандой людей.

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Полицейская облава на нелегальных мигрантов в Германии
Фото: Lisi Niesner/REUTERS

В результате масштабной операции, проведенной на территории пяти федеральных земель Германии утром во вторник, 26 сентября, задержаны несколько предполагаемых мигрантов, ввезенных в страну нелегально из Сирии. Кроме того, арестованы пять предполагаемых контрабандистов - две женщины и мужчина в городе Штаде, а также женщина и мужчина в Гладбеке, сообщил агентству dpa представитель федеральной полиции. Число задержанных мигрантов он не назвал.

По его словам, все пять арестованных - тоже сирийцы, причем связанные друг с другом семейными узами. В ФРГ они находятся в статусе просителей политического убежища. Их подозревают в незаконном провозе в Германию в общей сложности более чем 100 сирийских граждан как минимум с 2022 года. По данным следствия, за нелегальную доставку в ФРГ мигранты платили по 3000-7000 евро.

Контрабанда людей и отмывание денег

Помимо контрабанды людей на коммерческой основе и подделки документов, пятерых арестованных обвиняют в отмывании денег, поскольку на полученную от мигрантов плату они, к примеру, приобретали украшения из золота, чтобы избавиться от купюр.

По сообщению полиции, в операции, проходившей в Нижней Саксонии, Северном Рейне - Вестфалии, Гессене, Бремене и Баварии, участвовали более 350 сотрудников правоохранительных органов.

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