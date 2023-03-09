В ФРГ ужесточат приговор стороннице ИГ за смерть ребенка

Приговоренной к 10 годам заключения стороннице террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) Дженнифер В. (Jennifer W.) могут ужесточить наказание. Федеральная судебная палата Германии (BGH) пересмотрит решение, вынесенное в 2021 году Высшим земельным судом в Мюнхене по делу о смерти девочки-езидки в Ираке. По требованию Федеральной прокуратуры суд в Карлсруэ в четверг, 9 марта, частично отменил решение мюнхенского суда.

Председательствующий судья BGH Юрген Шефер (Jürgen Schäfer) указал на серьезные юридические опасения, что земельный суд вынес недостаточно тяжелое наказание. В этой связи другая палата земельного суда должна провести совещание о новом объеме наказания, в остальных пунктах приговор в отношении 31-летней немки является окончательным, указывается далее.

Приговор стороннице ИГ

В конце октября 2021 года высший земельный суд в Мюнхене приговорил к 10 годам заключения гражданку Германии из нижнесаксонского города Лоне, признав ее, в числе прочего, виновной в членстве в террористическом объединении за границей, в пособничестве попытке убийства, в попытке совершения военных преступлений и в преступлениях против человечности. Судебный процесс длился два с половиной года.

Суд счел доказанным выдвинутое Федеральной прокуратурой обвинение в том, что В., которая в 2014 году уехала в Ирак и присоединилась к террористам ИГ, наблюдала за смертью от жажды 5-летней девочки-езидки, которую она и ее муж купили в 2015 году и использовали как рабыню. Муж В. посадил ребенка на цепь во дворе их дома под палящим солнцем, а подсудимая ничего не предприняла для спасения девочки, хотя могла это сделать, заявил судья Райнхольд Байер (Reinhold Baier). При этом Дженнифер В. "с самого начала должна была знать об угрозе для жизни ребенка, прикованного на жаре", указал он.

Кроме того, суд убежден, что Дженнифер В. угрожала убийством матери девочки, когда та оплакивала погибшую дочь. Обвиняемой также было известно о человеконенавистнических целях и деяниях ИГ, когда она уехала в Ирак, чтобы присоединиться к группировке, отметил мюнхенский суд. В судебном постановлении указано также, что В. и ее муж эксплуатировали мать погибшей девочки в качестве домашней рабыни и ежедневно избивали ее. Присоединившись к ИГ, Дженнифер В. поддерживала "уничтожение религии езидов" и "порабощение езидского народа", говорится в документе.

Прокуратура требовала пожизненного заключения

Федеральная прокуратура обвиняла В. в том числе в убийстве и военных преступлениях и требовала приговорить ее к пожизненному лишению свободы. С частью обвинений суд не согласился. Так, он признал, что В. не являлась движущей силой в событиях, которые привели к смерти девочки. Кроме того, ее участие в эксплуатации матери и дочери было гораздо менее значительным, чем ее мужа, указывается в заключении. Защита настаивала на наказании не строже двух лет тюрьмы за членство в террористической группировке. Адвокат Али Айдин (Ali Aydin) заявил, что очень доволен решением суда и назвал его "яркой победой защиты".

После смерти ребенка пара бежала в Турцию, опасаясь наказания со стороны ИГ. Там В. была задержана и экстрадирована в Германию. В 2018 году она попыталась вернуться в подконтрольные ИГ регионы, но была задержана в Баварии сотрудником немецкой спецслужбы. Процесс по делу Дженнифер В. стал первым в Германии среди судебных разбирательств в отношении вернувшихся в страну сторонниц ИГ. Одной из истиц на процессе выступала мать убитой девочки. Бывший муж В. впоследствии был приговорен к пожизненному заключению, в том числе, за геноцид.

Езиды - это курды из Ирака, Сирии, Турции и Ирана, где они составляют религиозное меньшинство. В 2014 году боевики ИГ захватили район в горах Синджар на севере Ирака и убили более 5 тысяч езидов. Женщин и девушек похищали, обращали в рабство и насиловали. В январе 2023 года бундестаг признал эти преступления геноцидом.

Смотрите также: