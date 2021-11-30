Сторонник ИГ осужден в Германии за убийство езидской девочки

Высший земельный суд во Франкфурте-на-Майне во вторник, 30 ноября, приговорил к пожизненному заключению Таху А.-Ж. 29-летнего выходца из Ирака, примкнувшего к террористической группировке "Исламское государство" (ИГ), обвинили в гибели езидской девочки, умершей от жажды в Ираке. Судьи признали мужчину в том числе виновным в геноциде и преступлениях против человечности, повлекших смерть.

В 2015 году во время сильной жары Таха А.-Ж. посадил порабощенную пятилетнюю девочку на цепь и оставил ее под палящим солнцем. В результате ребенок скончался от жары. Ранее он неоднократно подвергал унижениям и издевательствам девочку и ее мать, которой также приходилось жить в качестве рабыни в доме обвиняемого, говорилось в обвинительном заключении Федеральной прокуратуры.

Бывшая жена обвиняемого приговорена к 10 годам

Обвиняемый Таха А.-Ж. действовал вместе со своей бывшей женой, немкой по происхождению Дженнифер В., которая в конце октября была приговорена высшим земельным судом в Мюнхене к десяти годам лишения свободы за ее участие в убийстве ребенка. Однако данный вердикт еще не окончательный.

Погибшая девочка, как и ее мать, принадлежала к религиозному меньшинству езидов, которых ИГ подвергало истреблению во время своего правления в Ираке. Матери удалось выжить. В судебном процессе против Тахи А.-Ж. она выступала в качестве соистцицы. Суд назначил женщине денежную компенсацию за пережитые боль и страдания в размере 50 000 евро. Приговор в основном соответствовал обвинительному заключению. Защита ходатайство не подавала.

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