 Сторонник ИГ осужден в Германии за убийство езидской девочки | Новости из Германии о Германии | DW | 30.11.2021

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Германия

Сторонник ИГ осужден в Германии за убийство езидской девочки

Немецкий суд приговорил к пожизненному заключению 29-летнего выходца из Ирака, связавшего порабощенную им пятилетнюю девочку и оставившего ее под палящим солнцем. В результате ребенок скончался от жары.

Вход в здание высшего земельного суда во Франкфурте-на-Майне

Вход в здание высшего земельного суда во Франкфурте-на-Майне

Высший земельный суд во Франкфурте-на-Майне во вторник, 30 ноября, приговорил к пожизненному заключению Таху А.-Ж. 29-летнего выходца из Ирака, примкнувшего к террористической группировке "Исламское государство" (ИГ), обвинили в гибели езидской девочки, умершей от жажды в Ираке. Судьи признали мужчину в том числе виновным в геноциде и преступлениях против человечности, повлекших смерть.

В 2015 году во время сильной жары Таха А.-Ж. посадил порабощенную пятилетнюю девочку на цепь и оставил ее под палящим солнцем. В результате ребенок скончался от жары. Ранее он неоднократно подвергал унижениям и издевательствам девочку и ее мать, которой также приходилось жить в качестве рабыни в доме обвиняемого, говорилось в обвинительном заключении Федеральной прокуратуры.

Бывшая жена обвиняемого приговорена к 10 годам

Обвиняемый Таха А.-Ж. действовал вместе со своей бывшей женой, немкой по происхождению Дженнифер В., которая в конце октября была приговорена высшим земельным судом в Мюнхене к десяти годам лишения свободы за ее участие в убийстве ребенка. Однако данный вердикт еще не окончательный.

Погибшая девочка, как и ее мать, принадлежала к религиозному меньшинству езидов, которых ИГ подвергало истреблению во время своего правления в Ираке. Матери удалось выжить. В судебном процессе против Тахи А.-Ж. она выступала в качестве соистцицы. Суд назначил женщине денежную компенсацию за пережитые боль и страдания в размере 50 000 евро. Приговор в основном соответствовал обвинительному заключению. Защита ходатайство не подавала.

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  • Kurdinnen und Jesidinnen beobachten IS-Kämpfer in der Nähe von Mosul (Foto: REUTERS/Ahmed Jadallah)

    Женщины с оружием против "Исламского государства"

    Наблюдение за врагом

    Враг должен быть где-то там. Курдский боец Хазеба Наузад вблизи иракского города Мосула смотрит в бинокль, наблюдая за линией фронта, отделяющей территорию курдов от области, захваченной боевиками "Исламского государства" (ИГ).

  • Kurdinnen und Jesidinnen bekämpfen bei Mosul IS-Terroristen (Foto: REUTERS/Ahmed Jadallah)

    Женщины с оружием против "Исламского государства"

    В авангарде сопротивления

    Враг обнаружен - можно открывать огонь. Хазеба Наузад и ее боевые подруги берут боевиков ИГ на прицел. Лишь ударами с воздуха одержать победу над джихадистами не удается, поэтому езидские и курдские женщины помогают вести борьбу против ИГ на земле.

  • Die kurdische Kämpferin Haseba Nauzad bindet sich die Harre (Foto: REUTERS/Ahmed Jadallah)

    Женщины с оружием против "Исламского государства"

    Четкая видимость

    Хазеба Наузад собирает волосы в хвост: чтобы лучше прицеливаться, ничто не должно закрывать обзор. Атрибут западной моды, стиль "милитари" в Ираке и Сирии - отражение горькой реальности.

  • Die jesidische Kämpferin Asema Dahir mit einem Teddybär (Foto: REUTERS/Ahmed Jadallah)

    Женщины с оружием против "Исламского государства"

    Верный спутник

    Азема Дахир в перерыве между боями. Красный плюшевый медведь - ее верный спутник и напоминание о мирном времени, которое неожиданно закончилось с приходом ИГ летом 2014 года. Тогда многим езидским женщинам пришлось попрощаться со всем, что было им дорого. Тысячи из них были похищены и подверглись насилию со стороны боевиков ИГ.

  • Jesiden auf der Flucht, August 2014 (Foto: REUTERS/Ahmed Jadallah)

    Женщины с оружием против "Исламского государства"

    В поисках убежища

    Террористы ИГ не щадят даже самых слабых. Летом 2014 года сотни тысяч езидов, безжалостно преследуемых джихадистами, были вынуждены покинуть родные места. Два года назад это фото пожилого мужчины стало символом страданий езидов - представителей религиозного меньшинства в Ираке, которые стали жертвами ИГ.

  • Vom IS verschlepptes Mädchen (Foto: AP Photo/Dalton Bennett, File)

    Женщины с оружием против "Исламского государства"

    Травма на всю жизнь

    Эта 15-летняя езидская девочка не захотела показывать лицо. Джихадисты похитили ее летом 2014 года и насильно выдали замуж за боевика ИГ. Через два месяца ей удалось бежать. Теперь она снова живет со своей семьей и рассказывает об ужасах пережитого.

  • Ein Kind im zerstörten Kobane (YASIN AKGUL/AFP/Getty Images)

    Женщины с оружием против "Исламского государства"

    После сражения

    Многие месяцы джихадисты занимали город Кобане на севере Сирии, прямо на границе с Турцией. Курды отчаянно держали оборону. С помощью американских ВВС боевиков ИГ удалось победить. Однако террористы оставили здесь лишь руины.

  • Kurdische und jesidische Kämpferinenn unterhalten sich (Foto: REUTERS/Ahmed Jadallah)

    Женщины с оружием против "Исламского государства"

    Дружба как символ победы

    Террористы ИГ уничтожают всех, кто не разделяет их идеологию. Они пытаются настроить друг против друга людей разных конфессий и национальностей. Однако им это не всегда удается. Дружба курдских и езидских женщин стала символической победой над ИГ.

  • Die Kämpferinnen auf einem bewaffneten Jeep (Foto: REUTERS/Ahmed Jadallah)

    Женщины с оружием против "Исламского государства"

    Борьба за свободу

    Одержать военную победу над ИГ пока не удалось. Боевики удерживают под контролем крупные территории в Сирии и Ираке. Однако курдские и езидские женщины продолжают борьбу, в том числе, чтобы доказать: женщины - не рабы.

    Автор: Керстен Книпп, Ирина Филатова


Смотреть видео 11:55

После геноцида и рабства в ИГ: езиды в горах Синджар

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