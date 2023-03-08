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Министры иностранных дел Германии и Ирака Анналена Бербок и Фуад Хусейн
Главы МИД Германии и Ирака в БагдадеФото: Hadi Mizban/AP/picture alliance
ПолитикаГермания

Глава МИД ФРГ заверила Ирак в дальнейшей поддержке

Дмитрий Андреев
1 ч. назад

"Исламское государство" все еще остается угрозой, заявила Анналена Бербок. Немецкие военные, по ее словам, находятся в Ираке для поддержки местных сил безопасности в борьбе с ИГ.

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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) в ходе своего визита в Багдад пообещала дальнейшую поддержку Ираку в борьбе против террористической группировки "Исламское государство". "Германия и Ирак - близкие партнеры", - заявила она во вторник, 7 марта, на встрече со своим иракским коллегой Фуадом Хусейном.

Бербок, в частности, рассказала о финансовой помощи в размере 4,3 млрд евро, которую Германия оказала Ираку в период с 2014 года. Хусейн в свою очередь поблагодарил ФРГ за постоянную поддержку - в том числе в восстановлении таких городов, как Мосул, которые были разрушены в ходе борьбы с ИГ. Немецкое вооружение тоже "доказало свою эффективность" в борьбе с боевиками, заявил министр иностранных дел Ирака.

Говоря об "Исламском государстве", глава МИД ФРГ упомянула преступления террористов против езидов, которые она назвала геноцидом. "Для того, что ИГ сделало с сообществом езидов - попытки полного уничтожения, похищения, порабощения - есть слово, которое мы не используем легкомысленно: геноцид", - сказала министр. Бербок особо выделила наличие "общей ответственности мирового сообщества, которое не предотвратило геноцид, происходивший у него на глазах".

"Исламское государство" остается угрозой

Глава внешнеполитического ведомства Германии отметила, что ИГ все еще остается угрозой безопасности. "Чтобы гарантировать, что ни один иракский мужчина или женщина больше не пришлось страдать от террора "Исламского государства", мы продолжим совместно оказывать давление на ИГ", - заявила она. Немецкие военнослужащие находятся в Ираке для того, чтобы поддержать местные силы безопасности в борьбе с ИГ, добавила Бербок. "Наше внимание сосредоточено на консультировании", - сказала глава МИД Германии.

В тот же день Ирак с необъявленным визитом посетил министр обороны США Ллойд Остин. Он указал на готовность Соединенных Штатов сохранить свое военное присутствие в стране, если Багдад выступит с подобным приглашением. Цель военного присутствия США заключается в консультациях, поддержке и обучении иракских военных в их "борьбе с терроризмом", объяснил Остин.

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