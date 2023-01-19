Бундестаг признал геноцидом преследование езидов игиловцами

Германский бундестаг в четверг, 19 января, признал геноцидом систематические преследования и убийства езидов на севере Ирака боевиками террористической группировки "Исламское государство" (ИГ). Все депутаты единогласно призвали правительство ФРГ способствовать исторической и юридической оценке преступлений против этого народа. Кроме того, представители всех фракций высказались за продолжение предоставления езидам убежища в Германии.

С 2014 года террористами ИГ были убиты около 5000 езидов и похищены еще 7000 человек, отмечает агентство KNA.

Решение бундестага "открывает новую главу в обсуждении и осмыслении этого ужаса", заявил Михаэль Бранд (Michael Brand) - эксперт фракции ХДС/ХСС по проблемам прав человека. "На Земле не должно быть ни одного уголка, где виновники этих варварских преступлений могли бы укрыться от возмездия", - подчеркнул он.

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) заявила, что решение бундестага также означает начало работы по поиску тех, кто был похищен и до сих пор числится пропавшим без вести. По оценкам правозащитников, около 3000 езидов все еще удерживаются боевиками ИГ или пропали без вести.

В Германии находится крупнейшая диаспора езидов

Иракские езиды - курдское этническое меньшинство, исповедующее свою религию и говорящее на диалекте курдского языка. Монотеистическая религиозная община насчитывает несколько сотен тысяч членов по всему миру. Террористы из ИГ считают езидов "неверными" и "отступниками от истинной веры".

"Террористы совершали невиданные по своей жестокости преступления, включая казни, пытки, отсечение конечностей, изнасилования женщин и девочек и обращение их в сексуальное рабство", - описывали преступления боевиков ИГ эксперты Следственной группы ООН , которые также назвали эти массовые убийства "попадающими под определение геноцида".

Езиды долгое время проживали в основном на севере Ирака, но многие были вынуждены бежать от преследования террористами из ИГ. Езиды также живут в северной Сирии, северо-западном Иране и юго-восточной Турции. В настоящее время езидские общины существуют и в Западной Европе. Крупнейшая в мире диаспора находится в Германии, в нее входит около 150 000 человек, отмечает агентство KNA.

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