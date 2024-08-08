В ФРГ прошли обыски у активистов "Последнего поколения"

По восьми адресам в пяти городах Германии в четверг, 8 августа, прошли обыски у активистов радикального экодвижения "Последнее поколение". По словам представителей группы, действия полиции связаны с акциями "Oil kills" ("Нефть убивает"), в ходе которых члены движения парализовали в конце июля работу ряда крупных аэропортов в Германии.

Как уточнили активисты, обыски состоялись в Берлине, Фрайбурге, Халле, Лейпциге и Мангейме. Были "взяты пробы ДНК", добавили в "Последнем поколении". Члены движения назвали происходящее "еще одной попыткой запугивания, которая несет травматические последствия".

Между тем австрийское отделение группы заявило, что прекращает протестную деятельность.

Приклеили себя к взлетно-посадочным полосам

Из-за действий климатических активистов 25 июля было приостановлено воздушное сообщение в аэропорту Франкфурта-на-Майне.Протестующие, добиваясь полного отказа от ископаемого топлива к 2030 году, приклеили себя к взлетно-посадочным полосам воздушной гавани. В результате были отменены 230 из 1400 рейсов.

По словам следователей, восемь человек в возрасте от 20 до 44 лет были на время взяты под стражу, но затем отпущены. Позднее полиция и прокуратура Франкфурта-на-Майне сообщили, что экоактивисты находятся под следствием по подозрению в оказании незаконного давления, преступном повреждении имущества и незаконном проникновении на территорию.

До этого, 24 июля, климатические активисты на три часа парализовали воздушное движение в аэропорту Кельн/Бонн. Из-за остановки работы аэропорта были отменены или задержаны десятки рейсов, тысячи пассажиров, в том числе семьи с детьми, в разгар отпускного периода и школьных каникул в течение длительного времени не могли покинуть здание аэровокзала.