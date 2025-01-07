В ФРГ обвиняемые в убийстве двух украинок признали вину

Супружеская пара в Германии, убившая 51-летнюю украинскую беженку Марину Стеценко и ее 27-летнюю дочь Маргариту, чтобы забрать новорожденного ребенка последней, признала вину.

В суде Мангейма (федеральная земля Баден-Вюртемберг) начался процесс по делу супружеской пары - 45-летней женщины и 43-летнего мужчины - по подозрению в совместном убийстве украинки, ее матери и в похищении ребенка. Об этом во вторник, 7 января, сообщает агентство dpa.

Обвиняемые дали признательные показания, которые зачитали их адвокаты, и выразили раскаяние в случившемся.

По данным прокуратуры, супружеская пара убила 51-летнюю украинскую беженку Марину Стеценко и ее 27-летнюю дочь Маргариту, чтобы забрать пятинедельного ребенка последней. Предпосылкой преступления, как полагает следствие, стало стремление пары завести ребенка.

Девочка, которой сейчас около одиннадцати месяцев, живет в Украине с тетей, выступающей соистцом по делу. На судебное разбирательство отводится около девяти дней. Приговор может быть вынесен 21 февраля.

Подготовка убийства

Обвиняемые решили убить 27-летнюю девушку и ее мать через неделю после рождения ребенка в феврале 2024 года, говорилось в обвинительном заключении. "Чтобы увеличить шансы на похищение ребенка, 44-летняя женщина вступила в группу поддержки украинских беженцев в Telegram, через которую в январе 2024 года связалась с 27-летней жертвой, когда она искала переводчика для предстоящего рождения дочери", - указали в прокуратуре.

Позднее, 6 марта 2024 года, во время посещения ресторана пара "тайно ввела" обеим женщинам успокоительные препараты. Затем предполагаемые преступники сделали вид, что почувствовавшую себя плохо 51-летнюю женщину везут в больницу, а 27-летнюю девушку и ее новорожденную дочь доставили домой. После этого мужчина, предположительно, убил потерявшую сознание 51-летнюю мать на озере в Бад-Шёнборне, несколько раз ударив ее по голове неизвестным предметом. Спустя некоторое время он же убил 27-летнюю женщину в Хоккенхайме тем же способом, а труп сжег. Затем пара уехала домой вместе с ребенком.

Украинская семья спасалась от войны

Тело 51-летней Стеценко после двухнедельных поисков было обнаружено 20 марта. Следователи нашли его на берегу озера близ Хоккенхайма. Поисковая операция началась после того, как полиция 7 марта обнаружила в Хоккенхайме на берегу Рейна тело ее дочери с признаками насильственной смерти, также стало известно о похищении новорожденной.

Мать, бабушка и ребенок проживали в центре размещения беженцев в округе Рейн-Неккар после того, как переехали в ФРГ из Украины, спасаясь от войны. Полиция арестовала супружескую пару 13 марта 2024 года после того, как следователи обнаружили у нее ребенка.