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По делу об убийстве двух украинок предъявлены обвинения

Роман Сулима
3 сентября 2024 г.

Прокуратура Мангейма предъявила обвинения супружеской паре по делу о двух убийствах женщин и похищении ребенка в Баден-Вюртемберге. Предпосылкой преступления, как утверждается, стало стремление пары завести ребенка.

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Полицейский в Баден-Вюртемберге
Полицейский в Баден-ВюртембергеФото: Marius Bulling/Ostalb Network/picture alliance

По итогам расследования прокуратура Мангейма предъявила обвинения супружеской паре - 44-летней женщине и 43-летнему мужчине - по подозрению в совместном убийстве двух женщин и в похищении ребенка в Баден-Вюртемберге, следует из опубликованного во вторник, 3 сентября, пресс-релиза прокуратуры. Предпосылкой преступления называют нереализованное желание этой пары иметь совместную дочь, вследствие которого они "не позднее марта 2023 года" приступили к разработке плана "похитить новорожденного младенца женского пола и выдать его за своего".

Как сообщили в прокуратуре, двое обвиняемых убили 51-летнюю украинскую беженку и 27-летнюю ее дочь, чтобы забрать новорожденного ребенка последней. "Чтобы увеличить шансы на похищение ребенка, 44-летняя женщина вступила в группу поддержки украинских беженцев в Telegram, через которую в январе 2024 года связалась с 27-летней жертвой, когда она искала переводчика для предстоящего рождения дочери", - говорится в сообщении.

История преступления

Обвиняемые решили убить 27-летнюю девушку и ее мать через неделю после после рождения ребенка в феврале 2024 года, говорится в обвинительном заключении. Согласно нему, 6 марта во время посещения ресторана пара "тайно ввела" обеим женщинам успокоительные препараты. Затем они сделали вид, что почувствовавшую себя плохо 51-летнюю женщину везут в больницу, а 27-летнюю женщину и ее новорожденную дочь отвезли домой. После этого мужчина, предположительно, убил потерявшую сознание 51-летнюю мать на озере в Бад-Шёнборне, несколько раз ударив ее по голове неизвестным предметом. Спустя некоторое он же также убил 27-летнюю женщину в Хоккенхайме тем же способом, а труп сжег. Затем пара уехала домой вместе с ребенком.

Обвиняемые находятся под стражей. Им предъявлены обвинения по двум пунктам в совместном убийстве и одному пункту в похищении несовершеннолетнего. 

Жертвы - Марина и Маргарита Стеценко

Тело 51-летней Марины Стеценко после двухнедельных поисков было обнаружено 20 марта. Следователи нашли его на берегу озера близ Хоккенхайма. Поисковая операция началась после того, как полиция 7 марта обнаружила в Хоккенхайме на берегу Рейна тело ее дочери Маргариты с признаками насильственной смерти, а также стало известно о похищении ее новорожденной внучки.

Мать, бабушка и ребенок проживали центре размещения беженцев в округе Рейн-Неккар после того, как переехали в ФРГ из Украины, спасаясь от войны. Полиция арестовала супружескую пару 13 марта после того, как у нее следователи обнаружили ребенка невредимым.

 

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