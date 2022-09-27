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Канцлер ФРГ Олаф Шольц
Канцлер ФРГ Олаф ШольцФото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance
ПолитикаГермания

В ФРГ каждый второй считает Шольца неподходящим канцлером

Сергей Ромашенко
1 ч. назад

Проведенный в Германии опрос показал, что доверие граждан к правящей коалиции серьезно подорвано. Лишь 38 процентов респондентов считают, что Олаф Шольц заслуженно занимает пост канцлера.

https://www.dw.com/ru/v-frg-kazdyj-vtoroj-scitaet-solca-nepodhodasim-kanclerom/a-63249632

Доверие жителей Германии к правящей в стране "светофорной" коалиции, куда входят социал-демократы из СДПГ, свободные демократы (СвДП) и "зеленые" ("Союз-90"/"зеленые"), серьезно подорвано. Почти 50 процентов граждан полагают, что Олаф Шольц (Olaf Scholz) незаслуженно занимает пост федерального канцлера, следует из обнародованных во вторник, 27 сентября, результатов опроса, проведенного социологическим институтом Insa по заказу газеты Bild.

Лишь 38 процентов респондентов считают, что Шольц находится на своем месте. 64,5 процента опрошенных заявили, что слабо доверяют правительству ФРГ, и лишь 30,3 процента - что в полной мере. В отношении министра иностранных дел Анналены Бербок (Annalena Baerbock) мнения разделились: 43,7 процента граждан считают, что она заслуживает возглавлять германский МИД, а 44,7 процента придерживаются противоположной точки зрения.

Неудовлетворенность работой министров

Работой вице-канцлера и министра экономики ФРГ Роберта Хабека (Robert Habeck) удовлетворены 34,9 процента участников опроса и недовольны - 49,9 процента. Министра финансов Кристиана Линднера (Christian Lindner) поддерживают 33,6 процента респондентов, не одобряют его работу 50,3 процента.

Министр здравоохранения ФРГ Карл Лаутербах (Karl Lauterbach) по-прежнему поляризирует германское общество: его работой довольны 40,9 процента опрошенных и недовольны - 47,2 процента.

Больше всего нареканий вызывает работа министра обороны ФРГ Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht): ее работой удовлетворены лишь 18,1 процента опрошенных, 63,1 процента считают, что ей не следует возглавлять оборонное ведомство Германии.

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