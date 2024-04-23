В ФРГ и Испании прошел масштабный рейд против наркоторговцев

В Германии и Испании прошли обыски более чем по 30 адресам в рамках рейда по борьбе с наркопреступностью и отмыванием денег.

В Германии и Испании в рамках масштабного рейда по борьбе с наркопреступностью и отмыванием денег задержали пять человек, сообщило Федеральное ведомство по уголовным делам (BKA) во вторник, 23 апреля.

Двое человек были задержаны в Германии. В общей сложности силовики подозревают 21 человека в создании преступной организации и нелегальном обороте марихуаны. По данным следствия, подозреваемые в течение последних четырех лет поставляли из Испании в Германию сотни килограммов каннабиса, заработав на этом миллионы евро.

В ходе своей деятельности у банд регулярно возникали конфликты с конкурирующими группировками, которые кончались поджогами, покушениями на убийство, нападениями и похищениями. Кроме того, подозреваемые занимались запугиванием свидетелей, отчитались следователи.

Силовики провели обыски по десяткам адресов

Следствие устанавливало причастных к преступной деятельности с мая 2023 года. Тогда при таможенном досмотре на границе Испании и Франции в автомобиле были обнаружены 380 000 евро наличными. Этот след вывел правоохранителей на группировку в Висбадене.

Только в Германии в операции были задействованы более 300 силовиков. В федеральных землях Гессен, Северный Рейн - Вестфалия и Бавария обыски прошли по 21 адресу. Испанские следователи обыскали 13 квартир в окрестностях Марбельи и задержали трех человек, в том числе и предполагаемых лидеров группировки.