В ЕСПЧ подтвердили получение жалобы на запрет транспортировки Навального

В Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) подтвердили получение жалобы соратников находящегося в коме оппозиционера Алексея Навального на запрет на его перевозку за границу. Об этом сообщил в пятницу, 21 августа, глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков на своей странице в Twitter.

20 августа пресс-секретарь созданного Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Кира Ярмыш сообщила о том, что соратники оппозиционного политика обратились в ЕСПЧ с заявлением, в котором содержится требование запретить властям РФ препятствовать транспортировке Навального в медицинское учреждение. "Затягивание перевозки может привести к причинению непоправимого вреда жизни и здоровью", - указала Ярмыш.

Немецкие врачи оценили состояние Навального

Утром 21 августа в Омск из Германии прибыл самолет с медицинскими специалистами, готовыми доставить Навального для лечения в ФРГ, однако врачи омской больницы настояли на том, что в его нынешнем состоянии Навальный является "нетранспортабельным".

В свою очередь немецкие врачи высказали мнение, что он находится в достаточно хорошем состоянии для транспортировки по воздуху. Об этом рассказали в немецком фонде Cinema for Peace, отправившем самолет с медиками за Навальным из Германии в Россию.

В тот же день, 21 августа, министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas), выступая на пресс-конференции в Братиславе, подчеркнул, что Германия по-прежнему готова принять Навального на лечение.

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