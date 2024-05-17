В ЕС запретили вещание нескольких связанных с РФ СМИ

Совет ЕС запретил вещание четырех СМИ, связанных с Россией, которые, по мнению органа, "распространяют и поддерживают российскую пропаганду и агрессивную войну против Украины". Текст решения был опубликован на сайте Совета в пятницу, 17 мая.

Под запрет попали РИА "Новости", "Известия", "Российская газета" и базирующийся в Чехии связанный с Виктором Медведчуком интернет-портал Voice of Europe. Все эти СМИ, как следует из сообщения, "находятся под постоянным прямым или косвенным контролем руководства Российской Федерации"..

Совет ЕС уточняет, что согласованные меры не помешают попавшим под ограничения СМИ и их сотрудникам осуществлять на территории Евросоюза любую деятельность, кроме вещания.

Скандал вокруг портала Voice of Europe

В марте этого года власти Чехии заявили о раскрытии "финансируемой из РФ сети влияния", которая занималась распространением российских государственных нарративов в Европе и подкупом европейских политиков. Немецкое издание Der Spiegel и чешская газета Deník N сообщили, что частью этой схемы является новостной сайт Voice of Europe, на котором регулярно публиковались призывы европейских политиков прекратить помощь Украине. Некоторым авторам этих призывов, по данным СМИ, за это платили деньги.

СМИ писали, что за финансированием портала стоит бывший лидер пророссийской украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и кум президента РФ Виктор Медведчук.

Сайт Politico сообщил, что выявил 16 законодателей ЕС, выступавших в эфире Voice of Europe, и все они - ультраправые политики. Конкретных имен журналисты не называют, но отмечают, что в том числе на сайте публиковались интервью членов правопопулистской "Альтернативы для Германии" (АдГ) - депутата Европарламента Максимилиана Кра (Maximilian Krah) и заседающего в бундестаге Петра Быстрона (Petr Bystron).

В Москве пригрозили ответными мерами

Москва будет вынуждена принять ответные меры в связи с решением Совета ЕС о запрете вещательной деятельности трех российских СМИ на территории стран Евросоюза, заявили в пятницу в МИД РФ.

"Мы неоднократно и на различных уровнях предупреждали, что применение Евросоюзом и его государствами-членами репрессивных мер в отношении российских средств массовой информации и их сотрудников не останется без реакции с нашей стороны. Игнорирование этих предостережений вынуждает нас к применению ответных мер, которые неизбежно последуют", - говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.