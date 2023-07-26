В ЕС уже обучили 24 тысячи украинских военных

На базе обучающей миссии Евросоюза в ФРГ и Польше уже прошли подготовку 24 тысячи военных из Украины. Цель ЕС - обучить 30 тысяч, а дальнейшие действия будут зависеть от потребностей ВСУ, говорят в Европарламенте.

В центрах обучения украинских военных в Германии и Польше, созданных в рамках Миссии военной помощи Европейского Союза Украине (EUMAM), уже подготовили 24 тысячи солдат ВСУ. Об этом в среду, 26 июля, сообщила делегация подкомитета Европарламента по безопасности и обороне после ознакомительной поездки в центры EUMAM.

Пока Евросоюз ставит перед собой цель обучить 30 тысяч украинских солдат, а следующий этап работы миссии будет зависеть от нужд и запросов ВСУ, указал глава делегации австрийский депутат Лукас Мандль.

"Деньги налогоплательщиков используются должным образом для защиты свободы и достижения мира, для защиты наших ценностей и цивилизации - именно для этого и предназначен Европейский фонд мира", - подчеркнул он на пресс-конференции в Варшаве.

Европарламентарий призвал все институты и страны ЕС продолжать предоставлять необходимые средства для поддержания обучающей миссии, в том числе в виде устойчивого финансирования Европейского фонда мира (ЕФМ). "Мы также призываем EUMAM работать в партнерстве с Генеральным штабом Украины, чтобы обеспечить подход, адекватный продолжительности войны" и развитию событий на поле боя, сказал Мандль.

Евродепутаты остались довольны учениями

Его коллега из Польши Анна Фотыга выразила удовлетворение делегации работой проекта, который был создан в рекордно короткие, по ее словам, сроки. Она подчеркнула, что площадки для учений очень современные, обучение проходит под руководством опытных инструкторов из разных стран, а программа интенсивная и гибкая с учетом меняющейся ситуации на войне и потребностей ВСУ - от военных действий, ведущихся из окопов, до уличных боев.

Миссия военной помощи ЕС Украине стартовала в ноябре 2022 года и рассчитана на два года индивидуального, коллективного и специализированного обучения служащих Вооруженных сил Украины на территории стран Евросоюза. EUMAM уделяет особое внимание предоставлению ВСУ индивидуально разработанной по запросу Генштаба подготовки для повышения боеспособности и боеготовности украинских военных. Это часть комплексного международного подхода, согласованного с партнерами по Группе содействия безопасности Украины (SAG-U) и формату "Рамштайн". Учения проводятся с использованием военной техники, предоставляемой странами Евросоюза и ЕФМ.

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