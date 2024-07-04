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В ЕС обеспокоены планами Виктора Орбана посетить Москву

Ася Миллер
5 июля 2024 г.

По данным СМИ, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан намерен прибыть в Россию 5 июля. В Брюсселе встревожены известиями об этом визите Орбана, чья страна с 1 июля председательствует в Евросоюзе.

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент России Владимир Путин
Виктор Орбан и Владимир Путина в Пекине, 17 октября 2023 годаФото: Sputnik/Grigory Sysoyev/Pool via REUTERS

В Брюсселе обеспокоены сообщениями о планах премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, чья страна c 1 июля приняла председательство в Совете Европейского Союза, нанести визит в Москву. "Председательство в Совете ЕС по принципу ротации не дает полномочий вести диалог с Россией от имени ЕС", - заявил в четверг, 4 июля, в соцсети Х глава Европейского совета Шарль Мишель.

Он напомнил, что совет министров ЕС занимает четкую позицию в отношении российской агрессии против Украины: "Россия - агрессор, Украина - жертва. Никакие дискуссии об Украине не могут происходить без Украины".

В свою очередь премьер-министр Польши Дональд Туск написал в соцсети X. "Слухи о вашем визите в Москву не могут быть правдой, премьер-министр Виктор Орбан, или это правда?"

О том, что венгерский премьер намерен посетить Россию всего через несколько дней после встречи с Владимиром Зеленским в Киеве, сообщили со ссылкой на неназванные источники журналист издания VSquare Саболч Пани и венгерская редакция "Радио Свобода". По их данным, визит Орбана в Москву запланирован на 5 июля, а сопровождать его будет глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Официально об этом визите ни Венгрия, ни Россия не сообщали.

Орбана призвал Зеленского немедленно прекратить огонь

Во время визита в Киев Виктор Орбан призвал президента Украины Владимира Зеленского к временному перемирию с Россией, чтобы начать мирные переговоры. Зеленский ответил на это отказом, подчеркнув, что его стране нужен "справедливый мир".

Глава правительства Венгрии позиционирует себя как сторонник скорейшего достижения мира в Украине. Он неоднократно высказывался за снятие санкций с Москвы и выступал против поставок оружия Киеву.

 

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