Глава МИД Венгрии в ПАСЕ призвал к "диалогу" с Москвой

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто с трибуны ПАСЕ заявил, что санкции Запада против РФ не работают, нужно искать диалог с Москвой и не давать Киеву оружие, чтобы война в Украине прекратилась.

Война России против Украины не касается европейцев, поэтому они не должны платить за нее высокую цену, а если Запад не прекратит поставки оружия Киеву, то война будет продолжаться дольше. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в первый день летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которая началась в понедельник, 19 июня, в Страсбурге.

Он также озвучил тезис, что санкции Европейского Союза против России "не работают", поэтому каналы общения с РФ надо держать открытыми, и думать о том, как садиться с Москвой за стол переговоров.

Ни слова о том, что Россия начала войну

Обычно выступления политиков из стран-членов Совета Европы во время сессий ПАСЕ проходят по приглашению Бюро ассамблеи. На этот раз Сиярто сам инициировал свое обращение и посвятил его вызовам войны России против Украины, с которыми столкнулась Европа. Перед тем, как начать свое выступление, венгерский министр признал, что "многим в этом зале абсолютно не понравится" то, что он скажет.

Начав с уверений о своей вере в "диалог" и "дискуссии" во времена серьезных вызовов, Сийярто заявил, что Европа " все глубже и глубже входит в опасную спираль". "Ведь чем больше оружия поставляется Украине, тем дольше будет продолжаться эта война. И чем дольше она будет продолжаться, тем больше людей погибнет. Международное сообщество должно думать о том, как спасти жизнь людей, а это возможно, только восстановив мир", - заявил министр, не сказав ни слова о том, что именно Россия начала агрессивную войну и что из-за действий российского руководства в Украине гибнут тысячи людей и совершаются тяжкие военные преступления. Далее он заявил о "бесполезности" антироссийских санкций ЕС, потому что они, мол, "не поставили на колени" российскую экономику и не прекратили войну.

Венгрии нужен "мир как можно скорее"

Сиярто считает, что эскалация войны больше всего угрожает венграм, потому что Венгрия соседствует с Украиной. "Говорю здесь от имени нации, представители которой умирают на этой войне", - заявил он, отметив, что венгерское национальное меньшинство в Украине составляет 150 тысяч человек. Министр возмутился, что представителей венгерского меньшинства "как украинских граждан мобилизуют в украинскую армию, большинство из них посылают на фронт и, к сожалению, многие гибнут".

Сиярто признал, что видение Венгрии того, как достичь мира и как закончить войну в Украине - не популярно в ЕС. При этом он подчеркнул, что в национальных интересах Венгрии "установить мир в соседней стране как можно скорее" посредством переговоров.

Мирный план любой ценой?

Как и предполагал венгерский политик, особого энтузиазма его речь среди депутатов ПАСЕ не вызвала. Австрийская депутат Андреа Эдер-Гичталлер не скрывала эмоций: "Я поражена вашими заявлениями. Я понимаю, что вы не поддерживаете Украину в ее борьбе, но то, что вы сказали о поставках оружия, это меня действительно шокировало".

Греческий депутат Георге Катраголос попросил у Сиярто более четко сформулировать, в чем же состоит дипломатический план Венгрии по завершению войны. Министр ответил, что "война не может решиться на поле боя, а только за столом переговоров". "И я не представляю здесь силы, уполномоченные предлагать мирный план", - сказал он, однако уточнил, что для Будапешта "неважно, откуда придет мирный план, если он о мире", и выразил надежду, "что обе стороны найдут возможность сесть за стол переговоров».

Сийярто: Будапешт не был в курсе истории с пленными

Член украинской делегации Юрий Камельчук спросил у главы венгерского МИД о местонахождении 11 украинских военнопленных, которые были вывезены их России в Венгрию, и попросил объяснить, почему им не дают общаться с украинскими консулами.

Петер Сийярто попытался убедить присутствующих в зале, что официальный Будапешт к этой истории не причастен. "Что касается 11 военнопленных, то я думаю, хорошая новость в том, что они свободны", - сказал он. При этом министр добавил, что передача украинских пленных венгерской стороне состоялась в результате "дискуссий между церковью и религиозными организациями". "Государство Венгрия абсолютно не вовлечено", - заявил министр.

По его словам, украинцы "свободны в своем передвижении в Венгрии, они свободны делать то, что они хотят". "И если они захотят выйти на связь с украинскими властями, то они свободно могут это сделать, я вам это гарантирую", - заверил министр.

Общение главы венгерского внешнеполитического ведомства с делегатами ПАСЕ продолжалось около часа. После его завершения привычных в таких случаях аплодисментов в зале не прозвучало.

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