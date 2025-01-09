В Энгельсе второй день не могут потушить пожар на нефтебазе

В Саратовской области продолжают "ликвидацию последствий атаки БПЛА", заявил губернатор на второй день после удара ВСУ по нефтебазе военной авиации. Местные жители заявляют об удалении жалоб в Telegram губернатора.

В Энгельсе Саратовской области второй день не удается потушить нефтебазу Росрезерва, загоревшуюся после удара украинских беспилотников. "Экстренные службы продолжают ликвидацию последствий атаки БПЛА", - заявил в четверг, 9 января, губернатор региона Роман Бусаргин в Telegram после совещания комиссии по чрезвычайным ситуациям с участием заместителя руководителя МЧС РФ Ильи Денисова.

Бусаргин при этом утверждает, что "имеющихся на объекте сил и средств достаточно", а "при необходимости направляется дополнительная техника". "Специалисты поясняют, что требуется определенное время для завершения процесса выгорания. Ситуация находится на контроле", - написал он далее. Губернатор также заявил об отсутствии угрозы для жилых зданий.

Местные жители сообщают об удалении их жалоб в Telegram-канале губернатора

"Специалисты управления Роспотребнадзора продолжают контролировать состояние воздуха в районе возгорания, нарушений не выявлено. Введенный режим ЧС в первую очередь необходим оперативным службам для консолидации максимального количества сил и средств, привлекаемых для ликвидации", - отметил он. При этом Бусаргин не сообщает, на каком именно объекте идет речь. В одном из предыдущих постов он заявил о пострадавшем "промышленном предприятии".

Между тем, как отмечает Telegram-канал "7х7 - Горизонтальная Россия" , местные жители жалуются на смог и сообщают, что их комментарии на сообщение Бусаргина в Telegram удаляют.

Накануне саратовский губернатор сообщил о гибели при тушении двух сотрудников пожарной службы МЧС. Согласно заявлению Бусаргина, беспилотники были якобы сбиты силами ПВО, однако "есть попадание обломков на промышленный объект в Энгельсе".

Удар по нефтебазе стратегической авиации

"Радио Свобода" и несколько Telegram-каналов установили координаты пожара и выяснили, что поврежденный объект - нефтебаза "Кристалл" Росрезерва, где хранится топливо для военного аэродрома Энгельс-2. На нем базируется стратегическая авиация. Она может выступать носителем ядерного оружия и регулярно наносит удары крылатыми ракетами по Украине.

По состоянию на 2023 год аэродром был единственным, где были размещены стратегические бомбардировщики Ту-160. По заявлению Минобороны РФ, минувшей ночью над Саратовской областью было уничтожено 11 украинских дронов.

В свою очередь Украина признала атаку на нефтехранилище в Энгельсе. Генштаб ВСУ отметил, что поражение нефтебазы создало логистические проблемы для российской армии и существенно снизило ее возможности наносить удары по украинским городам и гражданским объектам.