В Энгельсе после удара беспилотников введен режим ЧС

Украинские БПЛА нанесли удар по промпредприятию. По сообщениям ряда СМИ, это вызвало пожар на нефтебазе стратегической авиации.

В городе Энгельс Саратовской области после удара украинских беспилотников по нефтебазе Росрезерва утром в среду, 8 января, площадь пожара к вечеру увеличилась, в связи с чем власти ввели режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин. В его сообщении в Telegram говорится о пострадавшем "промышленном предприятии".

По словам Бусаргина, погибли двое сотрудников пожарной службы МЧС, один пожарный получил травмы. Ранее он писал, что пострадавших нет и что "сил и средств для локализации пожара достаточно".

Губернатор утверждает, что беспилотники были сбиты силами ПВО, однако, как он отметил, "есть попадание обломков на промышленный объект в Энгельсе". В сети появились фото и видео пожара.

Впоследствии было опубликовано видео с яркой вспышкой, после которой огонь разгорелся сильнее.

Нефтебаза стратегической авиации

"Радио Свобода" и несколько Telegram-каналов установили координаты пожара и выяснили, что поврежденный объект - нефтебаза "Кристалл" Росрезерва, где хранится топливо для военного аэродрома Энгельс-2.

На нем базируется стратегическая авиация. Она может выступать носителем ядерного оружия и регулярно наносит удары крылатыми ракетами по Украине. По состоянию на 2023 год аэродром был единственным, где были размещены стратегические бомбардировщики Ту-160. По заявлению Минобороны РФ, минувшей ночью над Саратовской областью было уничтожено 11 украинских дронов.

Удары Украины по российским НПЗ

Украина признала атаку на нефтехранилище в Энгельсе. Генштаб ВСУ отметил, что поражение нефтебазы создало логистические проблемы для российской армии и существенно снизило ее возможности наносить удары по украинским городам и гражданским объектам.

Русская служба медиакомпании ВВС подсчитала, что в 2024 году украинские дроны как минимум 81 раз атаковали нефтезаводы и топливные базы в России и на оккупированных ею территориях Украины. В результате российским компаниям по производству нефтепродуктов приходится восстанавливать поврежденную инфраструктуру, что затруднено западными санкциями. В 2024 году, отмечает ВВС со ссылкой на доступные данные, производство бензина и дизеля в России сократилось, а цены на топливо выросли.