  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
"Зерновая сделка"
Ситуация в Беларуси
Правовые основы государстваЭквадор

В Эквадоре перед выборами убили второго политика за неделю

Лиза Ламбрехт
42 мин. назад

Одного из лидеров движения "Гражданская революция" застрелили возле его дома. За несколько дней до этого был убит кандидат в президенты Эквадора.

https://p.dw.com/p/4V9pV
Полиция в Кито
Полиция в КитоФото: Juan Diego Montenegro/AP Photo/picture alliance

Лидер левого политического движения "Гражданская революция" в эквадорской провинции Эсмеральдас Педро Брионес был застрелен неизвестными возле своего дома, сообщили в понедельник, 14 августа, его соратники по партии.

Кандидат в президенты от "Гражданской революции" Луиса Гонсалес выразила свои соболезнования близким погибшего. "Эквадор переживает самую кровавую свою эпоху. Этим мы обязаны всеобщему попустительству неумелого правительства и государству, захваченному мафией. Мои солидарные объятия семье коллеги Педро Брионеса, павшего в этом насилии", - написала она в соцсети Х (бывший Twitter).

В Эквадоре убили кандидата в президенты

Несколькими днями ранее в стране убили еще одного политика - кандидата в президенты от движения "Строй" Фернандо Вильявисенсьо. Как сообщала газета El Universo, он был застрелен тремя выстрелами в голову после предвыборной встречи в Кито.

Досрочные президентские и парламентские выборы пройдут в Эквадоре 20 августа.

Смотрите также:

Почему венесуэльцы бегут в Колумбию

 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Самое опасное место на границе США с Мексикой (01.12.2021)

Самое опасное место на границе США с Мексикой (01.12.2021)

В 2021 году в округе Брукс, штат Техас, были обнаружено более ста погибших мигрантов, пытавшихся нелегально перебраться в США. Власти и добровольцы стараются предотвратить несчастные случаи, но удается это не всегда.
Миграция1 декабря 2021 г.02:24 мин.
external

США грозит миграционный кризис: в Мексике застряли тысячи жителей Гаити и стран Латинской Америки (07.07.2021)

США грозит миграционный кризис: в Мексике застряли тысячи жителей Гаити и стран Латинской Америки (07.07.2021)

С приходом Джо Байдена поток мигрантов, направляющихся в США, резко вырос. Основные маршруты пролегают через Мексику. Тысячи мигрантов застряли в Тапачуле на юге страны. Многие считают, что кризис создан искусственно.
Общество7 июля 2021 г.02:17 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Фото из архива
Трансляция

Войска РФ обстреляли Львов: есть попадания в жилые дома

Конфликты21 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Карикатура - российский рубль катится вниз с горы и "говорит": "Доллар … вот-вот рухнет…".

100 рублей за доллар США, или А курс все падает

100 рублей за доллар США, или А курс все падает

Политика18 ч. назад
На улицах Кабула, декабрь 2022 года

Стало хуже, чем думали. Как талибы изменили Афганистан

Стало хуже, чем думали. Как талибы изменили Афганистан

Правовые основы государства2 ч. назад
16 апреля 2019 года правительственный Bombardier Global 5000 едва не разбился во время аварийной посадки в Берлине

Что не так с самолетами правительственного авиапарка ФРГ?

Что не так с самолетами правительственного авиапарка ФРГ?

Технологии13 ч. назад
Символический график падения рубля

СМИ ФРГ: "Рубль стоит теперь только один американский цент"

СМИ ФРГ: "Рубль стоит теперь только один американский цент"

Экономика и бизнес13 ч. назад
Силуэт Кельнского собора во время заката

Кельнский собор отмечает 775-летний юбилей

Кельнский собор отмечает 775-летний юбилей

Туризм18 ч. назад
Символическое изображение исскусственного интеллекта

Искусственный интеллект - новая экологическая угроза?

Искусственный интеллект - новая экологическая угроза?

Природа и окружающая среда13 августа 2023 г.
На главную страницу