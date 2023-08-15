В Эквадоре перед выборами убили второго политика за неделю

Одного из лидеров движения "Гражданская революция" застрелили возле его дома. За несколько дней до этого был убит кандидат в президенты Эквадора.

Лидер левого политического движения "Гражданская революция" в эквадорской провинции Эсмеральдас Педро Брионес был застрелен неизвестными возле своего дома, сообщили в понедельник, 14 августа, его соратники по партии.

Кандидат в президенты от "Гражданской революции" Луиса Гонсалес выразила свои соболезнования близким погибшего. "Эквадор переживает самую кровавую свою эпоху. Этим мы обязаны всеобщему попустительству неумелого правительства и государству, захваченному мафией. Мои солидарные объятия семье коллеги Педро Брионеса, павшего в этом насилии", - написала она в соцсети Х (бывший Twitter).

В Эквадоре убили кандидата в президенты

Несколькими днями ранее в стране убили еще одного политика - кандидата в президенты от движения "Строй" Фернандо Вильявисенсьо. Как сообщала газета El Universo, он был застрелен тремя выстрелами в голову после предвыборной встречи в Кито.

Досрочные президентские и парламентские выборы пройдут в Эквадоре 20 августа.

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