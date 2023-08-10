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В Эквадоре убит кандидат в президенты

Екатерина Венкина
32 мин. назад

Кандидата в президенты Эквадора Вильявисенсио застрелили после предвыборной встречи в Кито, глава государства заявил, что "возмущен и потрясен" произошедшим.

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На месте убийства кандидата в президенты Эквадора
На месте убийства кандидата в президенты Эквадора Фото: STR/AFP/Getty Images

Кандидата в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио убили после предвыборного митинга. Его гибель подтвердил в четверг, 10 августа, глава Эквадора Гильермо Лассо. По словам президента, он "возмущен и потрясен убийством". Лассо выразил солидарность и соболезнования жене и дочерям политика и заверил, что преступление не останется безнаказанным. Организованная преступность зашла слишком далеко, на убийц будет обрушена вся тяжесть закона, добавил глава государства.

El Universo: убит тремя выстрелами 

Как сообщила газета El Universo, Вильявисенсио был убит тремя выстрелами после предвыборной встречи в Кито. По предварительным данным источников издания, ранены восемь человек, семь из них госпитализированы.

Национальная полиция начала операцию по поиску виновных, перекрыты улицы в районе места происшествия.

Гильермо Лассо анонсировал заседание кабинета безопасности. Он заявил, что попросил главу Национального избирательного совета, генпрокурора, председателя Национального суда и представителей других госорганов принять участие во встрече, чтобы отреагировать на событие, потрясшее всю страну.

Досрочные президентские и парламентские выборы пройдут в Эквадоре 20 августа. Согласно последним опросам, правоцентрист Вильявисенсио не набирал достаточного количества голосов для победы.

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