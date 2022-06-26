 Президент Эквадора отменил чрезвычайное положение, введенное из-за протестов | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 26.06.2022

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Мир

Президент Эквадора отменил чрезвычайное положение, введенное из-за протестов

Парламент Эквадора собирается для голосования об импичменте президента Лассо. В стране две недели идут протесты из-за падения уровня жизни и роста цен.

Массовые протесты в Эквадоре

Массовые протесты в Эквадоре

Президент Эквадора Гильермо Лассо в субботу, 25 июня, отменил чрезвычайное положение в шести провинциях, где проходили самые сильные протесты коренных народов против правительства Лассо. Глава государства распорядился снять режим ЧС в провинциях Чимборасо, Тунгурауа, Котопахи, Пичинча, Пастаса и Имбабура.

Массовые протесты против повышения цен на топливо и падения уровня жизни продолжались в стране почти две недели. В них приняли участие 14 тысяч человек, из которых около 10 тысяч вышли на улицы столицы Эквадора - Кито, сообщает AFP. Всего известно о шести погибших, десятки людей получили ранения. Митингующие у здания Конгресса в Кито бросали камни и бутылки с зажигательной смесью в полицейских, те в ответ применяли слезоточивый газ. В городе был введен комендантский час.

Правительство страны в ответ на требование демонстрантов снизить цены на топливо заявило, что это невозможно, поскольку обойдется экономике в один миллиард долларов США в год.

Парламент решает судьбу президента

Протесты были организованы Конфедерацией коренных народов Эквадора, которая, как пишет AFP, причастна к свержению трех президентов в период с 1997 по 2005 год.

25 июня депутаты Национальной ассамблеи Эквадора от оппозиции созвали парламентскую сессию для обсуждения роли президента в "серьезном политическом кризисе и внутренних волнениях". Лассо пришел к власти на фоне пандемии COVID-19 в мае 2021 года.

Для отставки главы государства необходимо согласие 92 депутатов из 137 членов парламента, большинство в котором занимает оппозиция. На принятие решение после дебатов отводится 72 часа. В случае если депутаты проголосуют за отставку, временно исполняющим обязанности президента станет вице-президент Альфредо Борреро, который и должен будет назначить новые выборы главы государства.

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    Автор: София Принцен, Виктор Вайц


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