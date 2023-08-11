  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
"Зерновая сделка"
Ситуация в Беларуси
ПолитикаЭквадор

Президент Эквадора запросил помощь у ФБР

Сергей Куприков
1 ч. назад

В Эквадоре введено чрезвычайное положение. После убийства Фернандо Вильявисенсио пять из семи кандидатов заявили о приостановке своих кампаний.

https://p.dw.com/p/4V1Wy
На месте убийства кандидата на высший государственный пост Фернандо Вильявисенсио в Кито
На месте убийства Фернандо Вильявисенсио в КитоФото: ASSOCIATED PRESS/picture alliance

Президент Эквадора Гильермо Лассо в четверг, 10 августа, обратился к ФБР за помощью в расследовании произошедшего накануне убийства кандидата на высший государственный пост Фернандо Вильявисенсио. По его словам сотрудники ФБР прибудут в страну в ближайшее время.

В обращении к нации Лассоназвал убийство "политическим преступлением" и попыткой сорвать выборы. Досрочные президентские и парламентские выборы пройдут в Эквадоре 20 августа. Согласно результатам опросов общественного мнения, правоцентрист Вильявисенсио занимал четвертое-пятое место по уровню популярности.

В Эквадоре введено чрезвычайное положение

Политик, представлявший движение "Строй" (Construye), был убит после предвыборного мероприятия 9 августа вечером в столице Эквадора Кито. Еще девять человек получили ранения. В ходе перестрелки нападавший был также убит.

В республике на 60 дней введено чрезвычайное положение. После случившегося пять из семи кандидатов на выборы в президенты заявили о приостановке своих кампаний. Однако дата выборов перенесена не была.

Смотрите также:

Латинская Америка возмущена инцидентом с лайнером боливийского президента

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Венесуэла на грани гражданской войны: противостояние президента с народом и обеспокоенные соседи (18.04.2017)

Венесуэла на грани гражданской войны: противостояние президента с народом и обеспокоенные соседи (18.04.2017)

Ни медицины, ни еды, - жалуются жители Венесуэлы и винят в глубоком экономическом кризисе своего президента, пока тот наращивает военный потенциал для борьбы с собственным народом. Обстановка в стране накалена до предела. 11 соседей - стран Латинской Америки обеспокоены.
Политика18 апреля 2017 г.01:48 мин.
external

США грозит миграционный кризис: в Мексике застряли тысячи жителей Гаити и стран Латинской Америки (07.07.2021)

США грозит миграционный кризис: в Мексике застряли тысячи жителей Гаити и стран Латинской Америки (07.07.2021)

С приходом Джо Байдена поток мигрантов, направляющихся в США, резко вырос. Основные маршруты пролегают через Мексику. Тысячи мигрантов застряли в Тапачуле на юге страны. Многие считают, что кризис создан искусственно.
Общество7 июля 2021 г.02:17 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Поврежденный фасад здания после атаки дронов на Москву (июль 2023 года)

День 533-й войны: Новые атаки БПЛА на Москву

Конфликты9 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

"Родина-мать" в Киеве

Скульптор: "Родина-мать" сделана по космическим технологиям

Скульптор: "Родина-мать" сделана по космическим технологиям

Общество2 ч. назад
Протесты в Болгарии, обложка журнала с Путиным

Немецкий историк: Путина нельзя сравнивать с Гитлером

Немецкий историк: Путина нельзя сравнивать с Гитлером

История24 ч. назад
Туристы в Венеции

В каналы не прыгать! Как Италия воспитывает туристов

В каналы не прыгать! Как Италия воспитывает туристов

Общество2 ч. назад
Штаб-квартира германской разведывательной службы BND в Берлине

Кто и как шпионил за Германией в последние годы

Кто и как шпионил за Германией в последние годы

Политика11 ч. назад
Салван Момика, сжигающий Коран в Стокгольме 28 июня 2023 года

Сожжение Корана в Швеции: чем это выгодно Кремлю?

Сожжение Корана в Швеции: чем это выгодно Кремлю?

Правовые основы государства14 ч. назад
Автомобильная пробка в Москве

Кавказский маршрут обхода санкций против РФ закрывается

Кавказский маршрут обхода санкций против РФ закрывается

Экономика и бизнес17 ч. назад
На главную страницу