Президент Эквадора запросил помощь у ФБР

В Эквадоре введено чрезвычайное положение. После убийства Фернандо Вильявисенсио пять из семи кандидатов заявили о приостановке своих кампаний.

Президент Эквадора Гильермо Лассо в четверг, 10 августа, обратился к ФБР за помощью в расследовании произошедшего накануне убийства кандидата на высший государственный пост Фернандо Вильявисенсио. По его словам сотрудники ФБР прибудут в страну в ближайшее время.

В обращении к нации Лассоназвал убийство "политическим преступлением" и попыткой сорвать выборы. Досрочные президентские и парламентские выборы пройдут в Эквадоре 20 августа. Согласно результатам опросов общественного мнения, правоцентрист Вильявисенсио занимал четвертое-пятое место по уровню популярности.

В Эквадоре введено чрезвычайное положение

Политик, представлявший движение "Строй" (Construye), был убит после предвыборного мероприятия 9 августа вечером в столице Эквадора Кито. Еще девять человек получили ранения. В ходе перестрелки нападавший был также убит.

В республике на 60 дней введено чрезвычайное положение. После случившегося пять из семи кандидатов на выборы в президенты заявили о приостановке своих кампаний. Однако дата выборов перенесена не была.

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