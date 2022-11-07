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Генсек ООН Гутерриш на климатическом саммите в Шарм-эш-Шейхе
Генсек ООН Гутерриш на климатическом саммите в Шарм-эш-ШейхеФото: picture alliance/dpa
ПолитикаГлобальные темы

В египетском Шарм-эш-Шейхе проходит саммит ООН по климату

Сергей Ромашенко
5 мин. назад

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал мировое сообщество сплотиться в борьбе против глобального потепления. Мы на полной скорости гоним к катастрофе, предупредил он на встрече в Шарм-эш-Шейхе.

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В египетском курортном городе Шарм-эш-Шейхе в понедельник, 7 ноября, открылся саммит ООН по защите климата, в котором участвуют высокие представители более двухсот стран. На протяжении двух недель почти 45 тысяч зарегистрированных участников мероприятия будут обсуждать, как спасти мир от климатической катастрофы.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, открывая саммит, предупредил о мрачных перспективах дальнейшего глобального потепления. "Мы мчимся по шоссе в климатический ад, давя на педаль газа. Мы ведем бой нашей жизни, в котором нам грозит поражение", - сказал он, обращаясь к главам государств и правительств десятков стран.

По словам Гутерриша, климатический кризис угрожает масштабными засухами, наводнениями, стихийными бедствиями и повышением уровня океана, цели об ограничении глобального потепления до максимум 1,5 градуса по сравнению с доиндустриальным периодом, зафиксированные на саммите 2015 года в Париже, находятся под угрозой.

Пакт климатической солидарности

Генсек ООН призвал индустриальные и развивающиеся страны заключить "климатический пакт солидарности". При этом он указал на особую ответственность США и Китая. "У человечества есть выбор - сотрудничать или погибнуть", - констатировал Гутерриш. Он выступил в поддержку требований бедных стран к индустриальным о выплате им компенсации за уже понесенный экологический ущерб. Эту тему больше нельзя замалчивать, подчеркнул глава всемирной организации.

"Нам необходим пакт климатической солидарности или пакт о коллективном самоубийстве", - резюмировал Антониу Гутерриш.

Со времен промышленной революции земной климат уже потеплел почти на 1,2 градуса. Даже при выполнении уже согласованных мер потепление достигнет опасного уровня в 2,5-2,8 градуса, предупредили эксперты.

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