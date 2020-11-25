Протесты в Хабаровске прошли при пятнадцатиградусном морозе

Стихийные митинги в Хабаровске в поддержку бывшего главы региона Сергея Фургала продолжаются уже более полугода. Жители региона в субботу, 12 декабря, в 155-й раз вышли на протесты. Температура воздуха в городе опустилась ниже 15 градусов, но акция все равно состоялась. Чуть больше сотни человек провели митинг и шествие, а также напомнили полиции о прямом действии Конституции России.
Митинг, шествие и Конституция
К полудню по местному времени хабаровчане собрались на площади Ленина, где вторую неделю идут работы по украшению к Новому году. Вокруг было много полиции, на подходах к площади у людей проверяли и фотографировали документы. Почти сразу, как участники стихийного митинга начали скандировать лозунги, к ним вышел сотрудник полиции с мегафоном и начал требовать разойтись под угрозой административной ответственности. Люди пытались с ним спорить и заявили о прямом действии 31 статьи Конституции, которая закрепляет в России свободу собраний. “Соблюдайте вашу Конституцию, хотя бы в день Конституции” - громко заявила женщина в капюшоне, медицинской маске и темных очках.
Через полчаса началось протестное шествие. Примерно треть от собравшихся пошла по тротуару, а остальные заняли проезжую часть. На марше люди скандировали лозунги в поддержку Сергея Фургала, против временно исполняющего обязанности главы региона Михаила Дегтярева, а также против полицейского насилия. Из-за сильного холода протестующие начали расходиться уже во время шествия. На этот раз колонна даже не дошла до площади Ленина, а завершили акцию на Уссурийском бульваре около городских прудов.
Полиция начала задерживать активистов уже после завершения протестов. На момент публикации материала было известно о задержании как минимум 7 человек.
Газета и задержание активиста
Газета “Я/Мы вместе”
Во время митинга на площади Ленина активисты раздавали газету “Я/Мы вместе” с портретом Сергея Фургала на обложке и последней странице. Многие протестующие использовали ее как плакат. По словам авторов инициативы, издание газеты является новым способом поддержать экс-губернатора в условиях спада уличной активности. Люди брали печатное издание очень охотно, многие просили несколько экземпляров чтобы раздать друзьям и коллегам на работе.
Как рассказал глава инициативной группы по изданию газеты и ее редактор Эдуард Балагуров, газета будет издаваться и дальше. Средства на печать были собраны через пожертвования, а всю работу активисты сделали на добровольных началах. Издание такой газеты приветствовало администрация и работники типографии. Газету напечатали в очень короткие сроки и со скидкой больше 50 процентов. Эдуард лично раздавал газету на площади и был задержан после того, как люди ушли на протестное шествие.
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Кто такой Сергей Фургал?
Известный в Хабаровском крае бизнесмен Сергей Фургал пришел в политику в 2005 году, когда был избран в региональный парламент по списку партии ЛДПР. С 2007 по 2018 годы он был депутатом трех созывов Госдумы РФ. В сентябре 2018 года во втором туре выборов губернатора края Фургал с большим преимуществом победил представителя "Единой России", действовавшего на тот момент губернатора Вячеслава Шпорта.
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"Мы здесь власть!" Что надо знать о протестах в Хабаровске
В чем обвиняют Сергея Фургала?
9 июля 2020 года Сергей Фургал был задержан в Хабаровске и доставлен в Москву. Следствие считает, что политик был организатором убийств двух бизнесменов, а также покушения на убийство еще одного предпринимателя, совершенных в Хабаровском крае и Амурской области в 2004-2005 годах. 20 июля Владимир Путин отстранил Фургала от должности губернатора "в связи с утратой доверия".
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Стихийные протесты в Хабаровске
С 11 июля в Хабаровске начались ежедневные стихийные протесты с требованием освободить Сергея Фургала. Самой массовой стала первая акция, в которой, по подсчетам некоторых СМИ, приняли участие от 30 до 60 тысяч человек.
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"Фургала домой!"
Власти попытались не допустить проведения акции 11 июля и под предлогом проведения дезинфекции перекрыли центральную площадь города металлическими ограждениями. Однако протестующие убрали забор и прошли на площадь. В числе митингующих были как молодые люди, так и представители старшего поколения. Собравшиеся скандировали: "Это наш край!", "Свободу Фургалу!", "Уходи, Москва!", "Мы здесь, власть!".
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"Мы здесь власть!" Что надо знать о протестах в Хабаровске
К протестам примкнул Владивосток
Впоследствии к акциям протеста присоединились также жители Владивостока и Комсомольска-на-Амуре. 18 июля во Владивостоке прошла несанкционированная акция в поддержку Фургала, в которой участвовали несколько сотен человек. Митингующие собрались на одной из центральных площадей: по окончании акции протеста ее участники устроили шествие по улицам в сопровождении байкеров.
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"Мы здесь власть!" Что надо знать о протестах в Хабаровске
"Миша, уходи!"
20 июля временно исполняющим обязанности губернатора региона был назначен 39-летний депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев. Многие жители Хабаровска, однако, считают его московским "назначенцем", не подходящим на должность губернатора края. Во время акции протеста 21 июля - в день, когда Дегтярев прилетел в Хабаровск - митингующие выкрикивали лозунги "Миша, уходи!" и "Позор ЛДПР".
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"Мы здесь власть!" Что надо знать о протестах в Хабаровске
В знак солидарности с Хабаровском
Очередная несанкционированная акция в Хабаровске состоялась 25 июля. В шествии по улицам города участвовали тысячи человек. Митинговали также во Владивостоке, Южно-Сахалинске, Комсомольске-на-Амуре, Москве, Краснодаре, Якутске, Новосибирске, Красноярске, Иркутске. Помимо плакатов в поддержку хабаровчан, протестующие держали плакаты с критикой полпреда президента Юрия Трутнева.
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"Мы здесь власть!" Что надо знать о протестах в Хабаровске
Трутнев как объект критики
Полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев прибыл в Хабаровск 13 июля. Он раскритиковал работу местных властей и заявил, что в Хабаровском крае было зафиксировано максимальное число заражений коронавирусом на Дальнем Востоке. Вскоре после этого Алексей Навальный опубликовал данные о том, что Трутнев владеет домом в Серебряном бору в Москве стоимостью 2 млрд рублей.
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"Мы здесь власть!" Что надо знать о протестах в Хабаровске
Нападение на Наумова и Низовцева
24 июля в Хабаровске произошло нападение на координатора "Открытой России" Сергея Наумова, приехавшего освещать протесты. По его словам, среди причастных к нападению был мужчина, возможно, связанный с Михаилом Дегтяревым. Днем ранее возле своего дома неизвестными был избит ведущий YouTube-канала "Штаб Навального в Хабаровске" Дмитрий Низовцев, который также сообщал в YouTube о протестах.
Автор: Александра Елкина