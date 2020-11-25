 Протесты в Хабаровске прошли при пятнадцатиградусном морозе | Новости из Германии о России | DW | 12.12.2020

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Россия

Протесты в Хабаровске прошли при пятнадцатиградусном морозе

Наступление настоящих дальневосточных морозов не помешало жителям Хабаровска провести уличные акции протеста. Очередной митинг в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала совпал с днем Конституции РФ.

Участники шествия в Хабаровске держат плакаты с портретом Сергея Фургала

Участники шествия в Хабаровске 12 декабря

Стихийные митинги в Хабаровске в поддержку бывшего главы региона Сергея Фургала  продолжаются уже более полугода. Жители региона в субботу, 12 декабря, в 155-й раз вышли на протесты. Температура воздуха в городе опустилась ниже 15 градусов, но акция все равно состоялась. Чуть больше сотни человек провели митинг и шествие, а также напомнили полиции о прямом действии Конституции России.

Митинг, шествие и Конституция

К полудню по местному времени хабаровчане собрались на площади Ленина, где вторую неделю идут работы по украшению к Новому году.  Вокруг было много полиции, на подходах к площади у людей проверяли и фотографировали документы. Почти сразу, как участники стихийного митинга начали скандировать лозунги, к ним вышел сотрудник полиции с мегафоном и начал требовать разойтись под угрозой административной ответственности. Люди пытались с ним спорить и заявили о прямом действии 31 статьи Конституции, которая закрепляет в России свободу собраний. “Соблюдайте вашу Конституцию, хотя бы в день Конституции” - громко заявила женщина в капюшоне, медицинской маске и темных очках.

Через полчаса началось протестное шествие. Примерно треть от собравшихся пошла по тротуару, а остальные заняли проезжую часть. На марше люди скандировали лозунги в поддержку Сергея Фургала, против временно исполняющего обязанности главы региона Михаила Дегтярева, а также против полицейского насилия. Из-за сильного холода протестующие начали расходиться уже во время шествия. На этот раз колонна даже не дошла до площади Ленина, а завершили акцию на Уссурийском бульваре около городских прудов.

Полиция начала задерживать активистов уже после завершения протестов. На момент публикации материала было известно о задержании как минимум 7 человек.

Газета и задержание активиста

Газета “Я/Мы вместе”

Газета “Я/Мы вместе”

Во время митинга на площади Ленина активисты раздавали газету “Я/Мы вместе” с портретом Сергея Фургала на обложке и последней странице. Многие протестующие использовали ее как плакат. По словам авторов инициативы, издание газеты является новым способом поддержать экс-губернатора в условиях спада уличной активности. Люди брали печатное издание очень охотно, многие просили несколько экземпляров чтобы раздать друзьям и коллегам на работе.

Как рассказал глава инициативной группы по изданию газеты и ее редактор Эдуард Балагуров, газета будет издаваться и дальше. Средства на печать были собраны через пожертвования, а всю работу активисты сделали на добровольных началах. Издание такой газеты приветствовало администрация и работники типографии. Газету напечатали в очень короткие сроки и со скидкой больше 50 процентов. Эдуард лично раздавал газету на площади и был задержан после того, как люди ушли на протестное шествие.

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    Кто такой Сергей Фургал?

    Известный в Хабаровском крае бизнесмен Сергей Фургал пришел в политику в 2005 году, когда был избран в региональный парламент по списку партии ЛДПР. С 2007 по 2018 годы он был депутатом трех созывов Госдумы РФ. В сентябре 2018 года во втором туре выборов губернатора края Фургал с большим преимуществом победил представителя "Единой России", действовавшего на тот момент губернатора Вячеслава Шпорта.

  • Задержание Сергея Фургала

    "Мы здесь власть!" Что надо знать о протестах в Хабаровске

    В чем обвиняют Сергея Фургала?

    9 июля 2020 года Сергей Фургал был задержан в Хабаровске и доставлен в Москву. Следствие считает, что политик был организатором убийств двух бизнесменов, а также покушения на убийство еще одного предпринимателя, совершенных в Хабаровском крае и Амурской области в 2004-2005 годах. 20 июля Владимир Путин отстранил Фургала от должности губернатора "в связи с утратой доверия".

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  • Акция протеста в Хабаровске 11 июля

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    "Фургала домой!"

    Власти попытались не допустить проведения акции 11 июля и под предлогом проведения дезинфекции перекрыли центральную площадь города металлическими ограждениями. Однако протестующие убрали забор и прошли на площадь. В числе митингующих были как молодые люди, так и представители старшего поколения. Собравшиеся скандировали: "Это наш край!", "Свободу Фургалу!", "Уходи, Москва!", "Мы здесь, власть!".

  • Акция протеста во Владивостоке 18 июля

    "Мы здесь власть!" Что надо знать о протестах в Хабаровске

    К протестам примкнул Владивосток

    Впоследствии к акциям протеста присоединились также жители Владивостока и Комсомольска-на-Амуре. 18 июля во Владивостоке прошла несанкционированная акция в поддержку Фургала, в которой участвовали несколько сотен человек. Митингующие собрались на одной из центральных площадей: по окончании акции протеста ее участники устроили шествие по улицам в сопровождении байкеров.

  • Акция протеста в Харабовске 21 июля

    "Мы здесь власть!" Что надо знать о протестах в Хабаровске

    "Миша, уходи!"

    20 июля временно исполняющим обязанности губернатора региона был назначен 39-летний депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев. Многие жители Хабаровска, однако, считают его московским "назначенцем", не подходящим на должность губернатора края. Во время акции протеста 21 июля - в день, когда Дегтярев прилетел в Хабаровск - митингующие выкрикивали лозунги "Миша, уходи!" и "Позор ЛДПР".

  • Участники акций протеста

    "Мы здесь власть!" Что надо знать о протестах в Хабаровске

    В знак солидарности с Хабаровском

    Очередная несанкционированная акция в Хабаровске состоялась 25 июля. В шествии по улицам города участвовали тысячи человек. Митинговали также во Владивостоке, Южно-Сахалинске, Комсомольске-на-Амуре, Москве, Краснодаре, Якутске, Новосибирске, Красноярске, Иркутске. Помимо плакатов в поддержку хабаровчан, протестующие держали плакаты с критикой полпреда президента Юрия Трутнева.

  • Юрий Трутнев

    "Мы здесь власть!" Что надо знать о протестах в Хабаровске

    Трутнев как объект критики

    Полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев прибыл в Хабаровск 13 июля. Он раскритиковал работу местных властей и заявил, что в Хабаровском крае было зафиксировано максимальное число заражений коронавирусом на Дальнем Востоке. Вскоре после этого Алексей Навальный опубликовал данные о том, что Трутнев владеет домом в Серебряном бору в Москве стоимостью 2 млрд рублей.

  • Сергей Наумов

    "Мы здесь власть!" Что надо знать о протестах в Хабаровске

    Нападение на Наумова и Низовцева

    24 июля в Хабаровске произошло нападение на координатора "Открытой России" Сергея Наумова, приехавшего освещать протесты. По его словам, среди причастных к нападению был мужчина, возможно, связанный с Михаилом Дегтяревым. Днем ранее возле своего дома неизвестными был избит ведущий YouTube-канала "Штаб Навального в Хабаровске" Дмитрий Низовцев, который также сообщал в YouTube о протестах.

    Автор: Александра Елкина


Смотреть видео 04:23

Массовые акции в Хабаровске: 100 дней протеста

Контекст

Комментарий: Хабаровский парадокс, или Когда депутаты идут за избирателями

Решение 17 депутатов хабаровской гордумы выйти из ЛДПР показывает, что бывает, когда Москва далеко, а избиратели рядом. Однако это вряд ли повторится в других регионах России, считает Татьяна Фельгенгауэр.  

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Задержания в Москве на акции в поддержку Хабаровска  

Хабаровск протестный: что жители города думают о Кремле и Фургале  

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