В чем именно обвиняют Петра Порошенко в "угольном деле"

Для того чтобы понять суть обвинений против Петра Порошенко в государственной измене, нужно вернуться во времени в бурную осень 2014 года. В начале ноября, вопреки минским договоренностям, на контролируемых боевиками территориях Донецкой и Луганской областей прошли "выборы" в советы самопровозглашенных "республик" - без выдвижения кандидатов в соответствии с украинским законодательством, без контроля со стороны Центризбиркома или наблюдателей ОБСЕ. На непризнанных никем выборах боевики формализовали власть, захваченную с оружием полгода назад.

Судьбоносное заседание СНБО

Вечером 4 ноября 2014 года президент Порошенко собрал заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. Именно оно сегодня, семь лет спустя, лежит в основе уголовных обвинений лидера "Европейской солидарности" в государственной измене и содействии террористической организации.

СНБО тогда резко отреагировал на "выборы" сепаратистов: Верховной раде рекомендовал отменить закон об особенностях самоуправления на неподконтрольных территориях, пограничникам - усилить проверки на блокпостах, государственным предприятиям и учреждениям - прекратить работу и эвакуировать своих сотрудников с неподконтрольных территорий.

На том же заседании президент Порошенко жестко раскритиковал контракт на поставку угля из Южно-Африканской Республики, первая партия которого уже прибыла на Трипольскую ТЭС. По мнению главы государства, уголь плохо горел и был слишком дорогим - с условиями соглашения он поручил разобраться генеральной прокуратуре, а СНБО рекомендовал в дальнейшем лицензировать импортеров топлива. На той же неделе правоохранители провели обыски в министерстве топлива и энергетики, допросили министра Юрия Продана и топ-менеджеров заключавших соглашение госпредприятий. Еще через неделю компания-поставщик южноафриканского угля расторгла контракт.

Сегодня Государственное бюро расследований (ГБР) и Служба безопасности Украины (СБУ) считают, что пятый президент умышленно создавал преграды для импорта угля, хотя еще с августа 2014 правительство страны искало возможности для диверсификации поставок топлива. Ведь подавляющее большинство шахт, добывавших антрацит для украинских теплоэлектростанций, оказались по ту сторону линии фронта.

Энергетическая система на грани коллапса

Делал это Петр Порошенко, по мнению правоохранителей, в сговоре с пророссийским политиком Виктором Медведчуком, высшим политическим руководством РФ и главарями сепаратистов, с которыми Медведчук поддерживал контакты как официальный переговорщик СБУ. Следователи считают, что именно по плану Медведчука Россия в конце ноября прекратила поставки угля в Украину, из-за чего энергетическая система оказалась на грани коллапса - в таких условиях у государственных ТЭС не было другого выхода, кроме как покупать уголь на шахтах, находившихся в самопровозглашенных "республиках".

Виктор Медведчук

На тот момент это было уже не так и просто сделать - весь ноябрь украинское правительство целенаправленно разрывало экономические связи с неподконтрольными районами: там перестали работать украинские банки, перемещение товаров через линию столкновения согласовывала СБУ, да и самим государственным шахтам Минэнерго официально приказало прекратить работу.

С готовым решением к правительству обратился Сергей Кузяра - в то время влиятельный в угольной отрасли, но довольно непубличный бизнесмен. Владимир Демчишин, ставший в декабре 2014 года министром энергетики по квоте президентской партии, согласился воплотить план в жизнь.

Саму схему украинские правоохранители сегодня считают преступной: по ней в декабре 2014 года два полузаброшенных государственных угольных предприятия Донбасса - "Луганскуголь" и "Шахта им. Киселева" - перерегистрировались по новым адресам в Киеве и открыли новые счета в государственном "Укрэксимбанке". С ними государственное "Центрэнерго" и заключило соглашения по поставкам антрацита с "ЛНР" и "ДНР" на общую сумму более 3 миллиардов гривен (на то время - более 190 млн долларов). За 2015 год было уплачено минимум 205 миллионов гривен. Прокуратура утверждает, что эти деньги выводились на подставные фирмы, наличными перевозились через линию разграничения и шли на финансирование террористических организаций "ДНР" и "ЛНР".

Шесть лет расследования и четверо подозреваемых

Уголовное дело, по которому в декабре 2021 года следователи выдвинули подозрение Петру Порошенко, тянется еще со времен его правления - производство было открыто после того, как в апреле 2015 года СБУ задержала в Луганской области 35 вагонов с антрацитом. Как следует из решений судов, опубликованных в госреестре, спецслужба несколько лет изучала связи руководства сепаратистов, государственных предприятий и частных фирм, задействованных в поставках - впрочем, довести расследование до хотя бы одного приговора так и не смогла. С декабря 2019 года суды вообще перестали выдавать какие-либо санкции в рамках этого дела или по крайней мере публиковать решения о них.

В 2015 году многие украинские военные не могли понять, почему со стороны врага идут эшелоны с углем.

Вплоть до осени 2021 года, когда генеральный прокурор Ирина Венедиктова объявила о "раскрытии преступной схемы", а по делу начались первые аресты. В сентябре Печерский райсуд Киева арестовал с возможностью выйти под залог в полмиллиарда гривен Сергея Кузяру, в октябре отправил под домашний арест Виктора Медведчука, в ноябре - объявил в розыск Владимира Демчишина.

"Деньги для шахтеров"

В конце концов, когда правоохранители доберутся и до Петра Порошенко, казалось только вопросом времени - Ирина Венедиктова в течение осени несколько раз повторяла о важной роли в схеме "высшего руководства государства". Порошенко решил явиться на допрос в ГБР вскоре после того, как под подозрение попал Виктор Медведчук. Экс-президент тогда заявлял, что не считает соглашение с государственными шахтами преступлением - контракт между госпредприятиями, по его словам, был вполне легален, а деньги по нему должны были идти на зарплаты тысячам шахтеров.

Сейчас же его защитники утверждают: президент никоим образом не влиял на торговлю антрацитом с "народными республиками", а Владимир Демчишин самостоятельно нашел адекватный выход из топливного кризиса в рамках собственных полномочий министра. "Порошенко поставил задачу перед Кабмином достать уголь, Кабмин его достал законным способом. Я настаиваю, что этот способ был законным. Потому что полный запрет экономической деятельности с оккупированными территориями появился гораздо позже", - пояснил в интервью "Украинской правде" адвокат Илья Новиков.

Что же касается заседания СНБО и критики закупки южноафриканского угля, то, по мнению Новикова, она была вполне обоснованной: "На тот момент была информация, что уголь некондиционный. И была информация, что этот уголь поставляется по странной черной схеме, что приводит к завышению его цены. И мы сегодня полностью уверены, что это так".

Законные ли записи?

Другой адвокат Порошенко, Игорь Головань, в разговоре с DW выразил убеждение, что следствие вряд ли сможет доказать факт преступного сговора между подозреваемыми. До сих пор важнейшими доказательствами дела были записи телефонных разговоров Виктора Медведчука с помощником президента России Владиславом Сурковым, заместителем главы администрации президента РФ Владимиром Остапенко, вице-премьером РФ Дмитрием Козаком и послом России Михаилом Зурабовым. Несмотря на то, что в сферу полномочий переговорщика входили исключительно вопросы освобождения пленных, на записях, обнародованных следствием, речь идет именно о схемах поставки донбасского угля. К тому же Медведчук в разговорах неоднократно упоминает, что согласовал тот или иной вопрос "с нашим самым главным", очевидно, имея в виду Порошенко.

Записи разговоров Медведчука с Порошенко, если они существуют, следствие до сих пор не обнародовало. Вслед за защитниками Виктора Медведчука Игорь Головань выражает сомнения в легальности происхождения записей: СБУ отказывается рассекречивать судебное решение, которое давало бы санкцию на прослушку политика. А значит, записи сделаны незаконно, отмечают адвокаты.

Повод для санкций?

Защитники Порошенко уверяют, что прокуратуре не удастся довести "угольное дело" даже до судебного разбирательства по существу. В то же время адвокаты предполагают, что власть будет действовать по тому же сценарию, который уже применила к Виктору Медведчуку. Уголовные подозрения против него еще за несколько месяцев до обнародования стали основанием для СНБО применить персональные санкции, заморозив бизнес, медиаактивы и деньги на счетах одного из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ). Та же участь может постигнуть и пятого президента, считают его адвокаты.

Следующее заседание СНБО Владимир Зеленский созвал на четверг, 30 декабря.

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