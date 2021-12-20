Как политики в Украине отреагировали на подозрение в адрес Петра Порошенко

Экс-президент Украины Петр Порошенко 21 декабря заявил, что не намерен досрочно прерывать заграничную поездку ради показаний в уголовном производстве о поставках угля с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса в 2014-15 годах. Государственное бюро расследований (ГБР), однако, хочет допросить его уже как подозреваемого: правоохранители считают, что пятый президент Украины совершил государственную измену и способствовал террористическим организациям -в сговоре с Виктором Медведчуком и другими украинскими экс-чиновниками.

Подозрение в адрес президента - "тщательная работа"

Политические соратники Порошенко ожидаемо встали на защиту своего лидера, увязав уголовное подозрение не только с политическим преследованием, но и с неудачами действующей власти. "Когда рейтинги летят в тартарары, когда в стране энергетический кризис, когда в системе госуправления полный бардак, нужно в 105-й раз сажать Петра Порошенко", - написала на своей странице в Facebook сопредседательница парламентской фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко.

Правоохранители за последние два с половиной года действительно инициировали более 100 расследований деятельности пятого президента Украины, говорит DW его адвокат Илья Новиков. Но до официального подозрения они до сих пор дошли только в одном: ГБР инкриминировало бывшему главе государства склонение главы Службы внешней разведки (СВР) к превышению служебных полномочий. Речь идет о назначении заместителем начальника СВР скандального сотрудника спецслужб Сергея Семочка. Впрочем, в Печерском райсуде Киева прошлым летом в рамках этого производства даже отказались назначать Порошенко меру пресечения.

"Выдвигать подозрение экс-президенту - всегда особенно тщательная работа, - отметил 21 декабря Юрий Луценко, возглавлявший Генеральную прокуратуру Украины в 2016-2019 годах. - Я был первым генпрокурором, лично подписавшим подозрение Януковичу и довел его до приговора(...) Общество поддержало этот приговор, потому что видело неопровержимые доказательства(…) Ничего подобного нет ни по этому, ни по ранее возбужденным делам против Петра Порошенко".

Юрий Луценко

Порошенко нужно защищаться

Комментируя дело против своего однопартийца, Юрий Луценко упомянул и другие громкие случаи уголовного преследования оппозиционных политиков в Украине, в том числе и собственный двухлетний тюремный срок за превышение служебных полномочий и растрату.

"История политических репрессий лидеров оппозиции в Украине давно доказала, чем это заканчивается. От сфабрикованного дела против Степана Хмары во времена обретения независимости (в 1990-91 годах депутат Верховной рады Степан Хмара провел полгода под арестом за нападение на работника милиции. - Ред.) до тюремных политических отсидок Луценко и Тимошенко - все это заканчивалось крахом заказчиков. Без сомнений, так будет и в этот раз", - пообещал бывший генпрокурор.

Упомянутая же им лидер парламентской фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко посоветовала Петру Порошенко не сдаваться. При президенте Викторе Януковиче она тоже провела в заключении три с половиной года по обвинению в превышении служебных полномочий, но после его бегства была реабилитирована по решению Европейского суда по правам человека.

"Если он верит в свою правоту, а в душе и в сердце у него все спокойно, то категорически не нужно уезжать из страны. Надо оставаться у себя дома и проводить все правосудные и неправосудные суды и доказывать, что ты не нарушал закон и что твоя позиция честна", - завещала Тимошенко своему яростному политическому противнику.

Порошенко: в розыск или под арест?

В четверг, 23 декабря, следователи ГБР собираются вручить Порошенко копию ходатайства об избрании меры пресечения. Правда, какой именно, пока не говорят. Однако, если лидер "Европейской солидарности" не придет на допрос, правоохранители имеют право ходатайствовать перед судом о его розыске и принудительном задержании.

Виктор Медведчук

Подобную санкцию Печерский райсуд Киева две недели назад уже выдал на задержание Владимира Демчишина, бывшего министра энергетики, который, по мнению ГБР, также был участником сговора с целью поставки антрацита в 2014-2015 годах. Где именно находится Демчишин, неизвестно, однако свою вину он отрицает.

Еще одного подозреваемого в "угольном деле" бизнесмена Сергея Кузяру Офис генпрокурора даже смог экстрадировать из Турции в сентябре этого года. Сейчас он находится под арестом с возможностью выйти под залог в 250 миллионов гривен (9,2 млн долларов) и также отрицает вину.

Третьего подозреваемого - лидера партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука - по решению Печерского райсуда Киева держат под домашним арестом. Его однопартийцы, комментируя подозрение в адрес Порошенко, в очередной раз назвали уголовное дело "юридическим трэшем".

"Все доказательства (в "угольном деле". - Ред.) строятся исключительно на записях, сделанных якобы в рамках каких-то контрразведывательных дел. На самом деле никаких контрразведывательных дел в отношении Порошенко и Медведчука в СБУ никогда не было. Прокуроры никогда не подписывали никаких ходатайств о прослушке их телефонов. Суды никогда не давали никаких санкций на их прослушку. Записи, имеющиеся в деле, сфабрикованы... Все причастные к фабрикации сядут на скамью подсудимых", - пообещал член фракции ОПЗЖ в Раде Ринат Кузьмин, занимавший должность заместителя генпрокурора во время преследования Луценко и Тимошенко.

Политизированности истории с Порошенко не избежать

Даже в партии "Голос", часто критикующей политиков-предшественников, уголовное подозрение в адрес Порошенко связали с давлением на оппозицию. "Банковая (улица, на которой находится Офис президента. - Ред.) не прощает правды, критики и открытого указания на провалы. К сожалению, на оппозицию в парламенте в дальнейшем будут нацеливать репрессивную машину", - говорится в партийном заявлении.

Однако первый заместитель главы украинского парламента Александр Корниенко ("Слуга народа") считает, что для любого политика "логично" апеллировать к подобным аргументам о преследовании. "Я думаю, нужно выполнять процессуальные действия в соответствии со следствием", - отметил он, призвав Порошенко прийти на допрос. Два члена парламентских комитетов по нацбезопасности и правоохранительной деятельности от партии власти при этом в разговоре с DW категорически отказались обсуждать подозрения в адрес Порошенко, "во избежание заполитизированности".

"Я не думаю о том, что там было выписано в подозрении. Это выписывают правоохранительные органы. Не думаю, что это будет влиять на ситуацию внутри нашего государства", - высказался в конце концов и действующий президент Украины Владимир Зеленский.

Посольства США и Великобритании в Киеве 21 декабря почти одновременно заявили, что "внимательно следят" за уголовным делом пятого президента. "Важно, чтобы процесс и результат основывались на принципах верховенства права, а не политических мотивах", - отмечает американское представительство в Twitter.

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