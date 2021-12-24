Генпрокуратура Украины дала добро на арест Порошенко

Офис генпрокурора Украины согласовал ходатайство об избрании меры пресечения экс-президенту, председателю партии "Европейская солидарность" Петру Порошенко. Об этом в пятницу, 24 декабря, сообщило информационное агентство "Укринформ". "В прокуратуре согласовали ходатайство об аресте Порошенко с возможностью внесения залога в размере миллиарда гривен" (32,4 млн евро), сказали в прокуратуре.

Между тем Печерский районный суд Киева разрешил задержать бывшего главу государства, чтобы доставить его в суд для избрания меры пресечения, передало агентство "Українськi Новини". Источник "Укринформ" отметил, что заседание проходило в закрытом режиме, ходатайство рассматривал следственный судья.

Адвокат Порошенко: Речь идет о нарушении закона

Адвокат Порошенко - Игорь Головань заявил об абсурдности происходящего: "С юридической точки зрения, это - абсолютный абсурд, поскольку это нарушает закон, конституцию, нормы Уголовного процессуального кодекса, который регулирует порядок совершения таких действия в отношении народного депутата, поскольку в таком случае следственный судья обязан преждевременно сообщать народному депутату о рассмотрении таких ходатайств".

Порошенко ранее утверждал, что вернется в Украину из "заграничной командировки" в первой половине января 2022 года.

Порошенко направили уведомление о подозрении в госизмене

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) 20 декабря направили уведомление Порошенко о том, что его подозревают в совершении государственной измены и содействии деятельности террористических организаций по делу о поставках угля с территорий самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР".

Бывший глава государства подозревается в том, "что он, действуя по предварительному сговору группой лиц, в частности, из числа представителей высшего руководства Российской Федерации, способствовал деятельности террористических организаций", указали в ГБР.

По версии следствия, своими действиями фигуранты поставили энергетическую сферу "в зависимость от Российской Федерации и террористических организаций", подорвали экономическую безопасность Украины в 2014-2015 годах, лишили ее возможностей для диверсификации источников поставок энергетических ресурсов, а также предоставили РФ более широкие возможности "для дальнейшего вмешательства во внутренние дела" Киева.

Адвокат: Прокуратура устраивает провокацию

В связи с невозможностью уведомления Порошенко, покинувшего Украину, лично - бумага была направлена по месту жительства, регистрации, а также по месту работы. Факт получения соответствующего документа DW подтвердил руководитель группы адвокатов Порошенко - Головань.

По словам юриста, бумагу "запихали даже без конверта в почтовый ящик". "Прокуратура устраивает очередную провокацию", - считает защитник. Адвокат утверждает, что письменное уведомление недействительно, ведь его вручили не лично, а по почте. К тому же документ подписала не генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова, а ее заместитель Алексей Симоненко, добавил Головань.

Порошенко покинул Украину

Петр Порошенко покинул Украину 17 декабря после того, как ему попытались вручить повестку для вызова на допрос по делу о поставках угля. В возглавляемой им партии "Европейская солидарность" (ЕС) утверждали, что политик "отбыл в заранее запланированное дипломатическое турне в Турцию и Польшу".

Дело расследуется по ч. 1 и ч. 3 ст. 258-5 о "финансирование терроризма", ч. 1 ст. 111 о "государственной измене" и ч. 1 ст. 258-3 УК Украины о "создании террористической организации". Оно касается периода с конца 2014-го по начало 2015 года. По словам генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой, сумма, потраченная украинскими госпредприятиями на закупку топлива, превышает 200 млн гривен (около 6,7 млн евро). В ГБР называют сумму в 1,5 миллиарда гривен (32,5 млн евро).

В сентябре-ноябре 2021 года было доложено о подозрении еще одному из действующих народных депутатов и бывшему министру энергетики.

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