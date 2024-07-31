В Черногории новое правительство. Оно будет сближаться с РФ?

До недавнего времени казалось, что небольшая западнобалканская страна Черногория однозначно движется по проевропейскому пути. Автократ Мило Джуканович, занимавший различные государственные должности на протяжении трех десятилетий, был смещен с поста президента в апреле 2023 года. Его Демократическая партия социалистов Черногории (ДПСЧ), преемница Союза коммунистов Черногории, уже летом 2020 года вынуждена была уйти в оппозицию. С тех пор в политической сфере было не все гладко, но интеграция Черногории в ЕС, ее трансатлантическая ориентация и политика реформ, включая, прежде всего, борьбу с коррупцией и организованной преступностью, не подвергались сомнению.

Но теперь все может измениться. 24 июля Скупщина (парламент) Черногории утвердила новый состав правительства, которое независимые наблюдатели в стране уже назвали настоящим "кабинетом ужасов". "Оно опасно раскалывает общество и ставит под сомнение европейский путь и характер государства", - пишет, например, Желько Иванович, журналист и директор газеты "Виести".

Президент Черногории Яков Милатович и президент Сербии Александар Вучич Фото: Darko Vojinovic/dpa/AP/picture alliance

Премьер-министр Черногории Милойко Спаич из партии "Европа сейчас" (ПЭС) занимает свой пост с осени 2023 года. Его поддерживает коалиция, в которую также входят лидеры просербских и пророссийских партий, в том числе Андрия Мандич и Милан Кнежевич, лидеры партий "Новая сербская демократия" (НСД) и Демократическая народная партия Черногории (ДНП).

Против идентичности Черногории

Мандич и Кнежевич являются ярыми сторонниками Путина, косвенно выступают против независимости Черногории от Сербии, провозглашенной в 2006 году, и отвергают интеграцию в ЕС, а также членство страны в НАТО. Они выступают за тесные связи между Черногорией и Сербией, против Косово как независимого государства и отрицают геноцид в Сребренице. Таким образом, они и их партии ставят под сомнение все, что является смыслом существования и идентичностью Черногории.

Вхождение в правящую коалицию таких политиков, как Мандич и Кнежевич, стало частью сделки между Спаичем и просербскими партиями. Глава правительства, чья проевропейская партия получила лишь незначительное большинство после выборов, состоявшихся год назад, получил поддержку 13 депутатов от просербского блока. Взамен эти партии должны были получить министерские посты, что и произошло. Хотя НРД и ДНП и не занимают ключевых постов в новом правительстве, а сами Мандич и Кнежевич не являются министрами. Однако сомнительно, что сотрудничество приведет к "большей стабильности" правительства Спаича, как обещает премьер-министр.

Видимо, чтобы выполнить обещания, премьер пошел на беспрецедентное увеличение численности кабинета: в стране с населением чуть более 600 000 человек число министров выросло до рекордных 32.

"Под управлением Москвы и Белграда"

Реакция в Черногории и за рубежом не заставила себя ждать. "Черногория стала жертвой самых примитивных политических сделок и безответственности, которую премьер-министр Милойко Спаич постоянно демонстрирует при управлении страной", заявил в своих комментариях к обновленному составу черногорского правительства президент Черногории Яков Милатович, который разошелся со Спаичем и его ПЭС несколько месяцев назад из-за спора о национальной энергетической компании.

Аналогичное мнение высказал лидер оппозиционной Демократической партии социалистов Андрия Николич. Однако, в отличие от Милатовича, который считается дружественным Сербии, он гораздо более прямолинеен в своей критике. "Это правительство, которое управляется из Москвы и Белграда", - заявил Николич черногорским СМИ.

На изменения в кабинете министров отреагировал и Вашингтон, который ранее также занимал четкую позицию против участия просербских партий в правительстве Черногории. "Мы обеспокоены включением в черногорское правительство партий и лидеров, которые не осуждают российскую агрессию против Украины, отвергают санкции ЕС против России и чьи действия прямо противоречатпринципу добрососедских отношений", - говорится в заявлении посольства США в Подгорице.

Черногорские политики нежелательные в Хорватии

Наиболее остро отреагировали в соседней Хорватии: через день после перестановок в правительстве Черногории МИД в Загребе объявил "нежелательными" трех высокопоставленных политиков. Помимо Мандича и Кнежевича, это касается и вице-премьера Алексы Бечича, лидера центристской партии "Демократическая Черногория", чьи политические позиции часто меняются. Эти трое нежелательны в Хорватии из-за "систематических мер по нарушению добрососедских отношений" и "постоянных злоупотреблений Республикой Хорватия во внутриполитических целях", говорится в заявлении МИД соседней страны.

Мемориал на месте бывшего концлагеря в Ясеноваце Фото: Stipe Majic/AA/picture alliance

Причиной столь резкого демарша стала "Резолюция о Ясеноваце", принятая Скупщиной в конце июня. Во время Второй мировой войны Ясеновац был хорватским концентрационным лагерем, где убивали сербов, евреев и цыган. Он и по сей день остается одним из символов сербско-хорватской вражды.

Резолюция в Подгорице была принята как своеобразный ответ на резолюцию ООН о геноциде в Сребренице. Как утверждают наблюдатели в Хорватии, поскольку Загреб выступил одним из соавторов резолюции по Сребренице, просербские силы в Черногории протолкнули резолюцию по Ясеновацу в качестве "контрмеры".

"Или в ЕС, или в пропасть"

Как повлияют просербские и пророссийские партии на внешнюю политику Черногории? "Теперь у нас есть большая группа в правительстве, которая не поддерживаетчленство Черногории в НАТО и сближение с ЕС. Я уверен, что рано или поздно эта группа примет меры, направленные против прозападного направления Черногории", - рассказал DW Вук Мараш, активист по борьбе с коррупцией и глава черногорской расследовательской сети BIRN.

Для публициста Желько Ивановича политическая ситуация в Черногории характеризуется двумя словами: "Или в ЕС, или в пропасть".

Что касается напряженных отношений Черногории и Хорватии, то хорватский политолог Жарко Пуховски считает, что вопрос о ясеновацкой резолюции "раздут". Особенно проблематично, считает он, что ни одно хорватское правительство до сих пор не признало зверств в Ясеноваце и своей исторической ответственности за них. "На самом деле у Хорватии есть и другие проблемы с соседней страной, такие как неопределенная граница или нерешенные имущественные претензии", - уверен Пуховски.