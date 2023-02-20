Джуканович: Черногория - не враг России, а враг агрессии

Президент Черногории Мило Джуканович в интервью DW рассказал о том, как Черногория оказалась в списке врагов Путина и в чем похожа на Украину.

Президент Черногории Мило Джуканович в интервью DW в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности, завершившейся 19 февраля, рассказал, что его страна оказалась в списке врагов Путина: "Россия объявила Черногорию вражеской страной. Мы находимся в топе в списке ее врагов, хотя недавно праздновали 300-летие наших межгосударственных и дипломатических отношений".

Он пояснил, что Черногория не хочет разрушать двухсторонние отношения с Россией. "Черногория - не враг России, Черногория - враг агрессии. Черногория - противница несоблюдения международного права. Черногория враждебно относится ко всем идеям, которые препятствуют независимым государствам - в данном случае Украине - делать суверенный выбор относительно своего будущего", - заявил президент Джуканович.

По его словам, в 2016 году подобные атаки осуществлялись на независимость Черногории, которая тогда находилась на пороге вступления в НАТО. "Это была попытка российского путча - по той же причине, по которой сейчас была организована намного более жестокая агрессия против Украины. Это была попытка отнять у независимого государства его право выбирать свое будущее. Сейчас с помощью агрессии РФ пытается добиться того же самого от Украины", - заявил президент.

Стратегическая цель - членство в ЕС

Он пояснил, что Черногория с момента обретения независимости четко провозгласила, что хочет быть частью НАТО и членом ЕС: "Первой цели мы достигли, а на пути ко второй добились двух очень важных результатов. Первый состоит в том, что мы на сто процентов гармонизировали с ЕС нашу внешнюю политику и политику безопасности и де-факто такое положение сохраняется на протяжении всех последних лет".

Входящая в НАТО Черногория вначале не поддержала санкции ЕС в отношении России в ответ на ее вторжение в Украину, но затем присоединилась к ним. Наблюдатели, однако, говорят о том, что Москва по-прежнему оказывает политическое влияние на Подгорицу. Президент Черногории с этим не согласен. Он подчеркнул, что стратегической целью Черногории остается членство в ЕС. "Я думаю, что сомнения в отношениях Черногории с европейскими странами и партнерами по НАТО сеют противники нашей страны. Черногория не дает для этого никакого повода. Она на 100 процентов согласовала свою внешнюю политику и политику безопасности с ЕС и присоединилась к санкциям против России", - заявил Мило Джуканович в интервью DW.

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