Новый президент Черногории Милатович: каким будет его курс?

Президентские выборы в Черногории выиграл представитель нового движения "Европа сейчас" Яков Милатович. Он обещает проевропейский курс, а оппоненты обвиняют его в просербских и пророссийских взглядах.

Экс-министр экономики Яков Милатович одержал победу в Черногории над самым влиятельным деятелем страны последних трех десятилетий Мило Джукановичем - таков результат президентских выборов, второй тур которых состоялся в воскресенье, 2 апреля.

36-летний Милатович - представитель новой политической силы, правоцентристского движения "Европа сейчас", набрал, как сообщается, около 60% голосов. А действующий глава государства Джуканович - около 40%. Он сразу признал свое поражение: "Черногория сделала выбор, и я уважаю этот выбор. Пусть он (Яков Милатович. - Ред.) будет успешным президентом".

Что обещал представитель движения "Европа сейчас"?

В ходе предвыборной кампании Милатович обещал "освободить граждан от политики прошлого, раскола и бедности". Его победа, говорят опрошенные DW эксперты, стала возможна благодаря поддержке со стороны Сербской православной церкви (СПЦ) и сторонников Андрии Мандича, лидера Демократического фронта, считающегося просербским и пророссийским движением. В первом туре Мандич набрал почти 19% голосов и, не попав во второй, призвал своих избирателей поддержать Милатовича.

Милатович также обещал ускорить вступление страны в Евросоюз. Оно в последние десятилетия было и ключевым приоритетом партии Джукановича, ныне оппозиционной Демократической партии социалистов (ДПС). Наблюдатели полагают, что ускорить евроинтеграцию Черногории будет непросто с учетом затянувшегося политического кризиса в стране, замедления реформ и конфликта вокруг Украины. По их мнению, Черногория скорее вступает в полосу неизвестности.

Мило Джуканович в разных должностях правил Черногорией с небольшими перерывами с 1991 года Фото: Radomir Krackovic/DW

Не дожидаясь объявления официальных результатов голосования, сторонники Якова Милатовича начали собираться в воскресенье вечером на улицах Подгорицы, Никшича, Котора и других городов, приветствуя своего кандидата как победителя выборов фейерверками и автомобильными колоннами с развевающимися флагами. Политические союзники Милатовича не скупились на громкие слова на публике и в соцсетях.

"Поздравляю первого европейского президента в истории Черногории! Мы будем вместе работать в интересах европейского, гражданского и экологического государства!" - написал в своем аккаунте в Twitter премьер Дритан Абазович. А лидер движения "Демократы" Алекса Бечич объявил, что 30-летняя эпоха диктатуры закончилась: "Это исторический день, день, когда мы как единая команда и единое государство решили отпраздновать свободу".

Кто такой Яков Милатович?

Выпускник Оксфорда, в прошлом банкир и главный экономист ЕБРР по странам-членам Евросоюза Яков Милатович пришел в черногорскую политику три года назад. При этом, как полагают ряд аналитиков, участником победной для него президентской гонки Милатович оказался почти случайно.

Яков Милатович на предвыборном митинге в Подгорице, 16 марта 2023 года Фото: Europe Now

Он выдвинул свою кандидатуру вместо председателя движения "Европа сейчас" Милойко Спаича, у которого накануне выборов обнаружили гражданство Сербии. Милатович до апреля 2022 года был министром экономики в правительстве, впервые сформированном без ДПС после поражения этой партии на парламентских выборах августа 2020 году на фоне экономических трудностей и конфликта Джукановича с влиятельной СПЦ из-за церковного имущества.

Популярность министру принесла, среди прочего, экономическая программа, включавшая уменьшение налогов на доходы, введение прогрессивной шкалы налогообложения и повышения минимальной зарплаты в два раза за счет ликвидации отчислений на здравоохранение. При этом критики обвиняли его в популизме, считая, что программа ведет страну к банкротству по греческому сценарию.

Кто ближе: Европа или Шешель?

Наблюдатели констатируют, что движение "Европа сейчас" отличается политическим и идеологическим разнообразием. В балканской прессе немало публикаций, в которых Милатовича пытаются представить едва ли не противником евроинтеграции и сторонником сербского национализма. Его даже назвали "шешелезированным", имея в виду тот факт, что Милатович получил поддержку от лидера Сербской радикальной партии Воислава Шешеля, который в 2018 году был осужден в Гааге за военные преступления.

Означает ли поддержка со стороны радикальных кругов в Сербии и просербских политиков в Черногории то, что Милатович займется продвижением националистической повестки вместо проевропейской? Слободан Йованович, публицист и основатель Черногорского движения, пояснил DW, что судить о будущих шагах политиков на Балканах довольно трудно, "поскольку они редко говорят правду" и их слова часто расходятся с делом. "Милатович рассчитывает на тесное сотрудничество с Демократическим фронтом, который не может измениться в одночасье", - отмечает Йованович.

Андрия Мандич Фото: Filip Filipovic/Getty Images

В предыдущие годы представители Демфронта (не имеет единой идеологии и внешнеполитической платформы) не раз оспаривали черногорскую государственность, требовали отказаться от вступления страны в НАТО и отзыва признания ею Косово, провозгласившего в 2008 году независимость от Сербии. Один из наиболее заметных фактов биографии лидера Демфронта Андрии Мандича - подозрения в причастности к предполагаемому госперевороту в Черногории 16 октября 2016 года, по поводу которого так до сих пор и не вынесено окончательное судебное решение.

Местная прокуратура обвинила российских и сербских граждан в попытке силового захвата парламента и других учреждений с целью передачи власти Демфронту. В свою очередь, Мандич утверждает, что в Черногории 16 октября не было никакого госпереворота, "свидетельством этому является тот факт, что в Черногории в этот день не разбито ни одного оконного стекла".

Конфликт ценностей в черногорском обществе

Одной из серьезных проблем стрны и нового президента Слободан Йованович считает ценностный конфликт, который связан со специфическим восприятием в черногорском обществе вопроса евроинтгерации.

На одном из избирательных участков в Подгорице, 2 апреля 2023 года Фото: Risto Bozovic/AP/picture alliance

"В Черногории есть те, кто безоговорочно выступает за ЕС, и те, кто называет себя сторонниками Евросоюза, но при этом не разделяет ценности, связанные с таким членством. А их эмоции направлены скорее в сторону Белграда и Москвы, - уточняет собеседник. - Если вы спросите кого-нибудь из этих "сторонников" ЕС о европейских стандартах, то можете столкнуться с открытой неприязнью".

За Джукановича, по его словам, многие голосовали из страха, что Черногория станет политической, экономической и культурной колонией Сербии. Единственным спасение такие избиратели, по выражению Йовановича, считают скорейшее вступление Подгорицы в ЕС. Что же касается Якова Милатовича и его союзников, то они, прогнозирует основатель Черногорского движения, тут вряд ли помогут: "Их политический, национальный и ценностный бэкграунд совершенно противоположен проевропейскому".

Все не так страшно?

Между тем директор по исследованиям белградского Центра международной политики и безопасности Игор Новакович не склонен преувеличивать влияние Белграда и сербских националистов или Москвы на нового черногорского президента. "Не думаю, что Милатович в своей политике будет в буквальном смысле опираться на Белград, хотя теперь открылась возможность снизить напряженность в отношениях между Сербией и Черногорией", - заявил он DW.

"Не уверен, что его политику можно будет назвать просербской или тем более пророссийской, как утверждают критики. Кроме того, пророссийской нельзя назвать и политику самого Белграда, который по-прежнему пытается балансировать", - добавляет Новакович. Перед Милатовичем, по его словам, прежде всего, стоит задача деэскалация ситуации на внутриполитической сцене Черногории. Но в любом случае больше ясности на ней наступит по итогам июньских парламентских выборов.

"Конечно, просербскую повестку и далее будут продвигать некоторые партии. Что же касается движения "Европа сейчас", то оно скорее сосредоточено на вопросах европейской интеграции, во всяком случае такие заверения прозвучали по итогам выборов", - заключил Игор Новакович.

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