Новый президент Черногории Милатович: каким будет его курс?

36-летний Милатович - представитель новой политической силы, правоцентристского движения "Европа сейчас", набрал, как сообщается, около 60% голосов. А действующий глава государства Джуканович - около 40%. Он сразу признал свое поражение: "Черногория сделала выбор, и я уважаю этот выбор. Пусть он (Яков Милатович. - Ред.) будет успешным президентом".
Что обещал представитель движения "Европа сейчас"?
В ходе предвыборной кампании Милатович обещал "освободить граждан от политики прошлого, раскола и бедности". Его победа, говорят опрошенные DW эксперты, стала возможна благодаря поддержке со стороны Сербской православной церкви (СПЦ) и сторонников Андрии Мандича, лидера Демократического фронта, считающегося просербским и пророссийским движением. В первом туре Мандич набрал почти 19% голосов и, не попав во второй, призвал своих избирателей поддержать Милатовича.
Милатович также обещал ускорить вступление страны в Евросоюз. Оно в последние десятилетия было и ключевым приоритетом партии Джукановича, ныне оппозиционной Демократической партии социалистов (ДПС). Наблюдатели полагают, что ускорить евроинтеграцию Черногории будет непросто с учетом затянувшегося политического кризиса в стране, замедления реформ и конфликта вокруг Украины. По их мнению, Черногория скорее вступает в полосу неизвестности.
Не дожидаясь объявления официальных результатов голосования, сторонники Якова Милатовича начали собираться в воскресенье вечером на улицах Подгорицы, Никшича, Котора и других городов, приветствуя своего кандидата как победителя выборов фейерверками и автомобильными колоннами с развевающимися флагами. Политические союзники Милатовича не скупились на громкие слова на публике и в соцсетях.
"Поздравляю первого европейского президента в истории Черногории! Мы будем вместе работать в интересах европейского, гражданского и экологического государства!" - написал в своем аккаунте в Twitter премьер Дритан Абазович. А лидер движения "Демократы" Алекса Бечич объявил, что 30-летняя эпоха диктатуры закончилась: "Это исторический день, день, когда мы как единая команда и единое государство решили отпраздновать свободу".
Кто такой Яков Милатович?
Выпускник Оксфорда, в прошлом банкир и главный экономист ЕБРР по странам-членам Евросоюза Яков Милатович пришел в черногорскую политику три года назад. При этом, как полагают ряд аналитиков, участником победной для него президентской гонки Милатович оказался почти случайно.
Он выдвинул свою кандидатуру вместо председателя движения "Европа сейчас" Милойко Спаича, у которого накануне выборов обнаружили гражданство Сербии. Милатович до апреля 2022 года был министром экономики в правительстве, впервые сформированном без ДПС после поражения этой партии на парламентских выборах августа 2020 году на фоне экономических трудностей и конфликта Джукановича с влиятельной СПЦ из-за церковного имущества.
Популярность министру принесла, среди прочего, экономическая программа, включавшая уменьшение налогов на доходы, введение прогрессивной шкалы налогообложения и повышения минимальной зарплаты в два раза за счет ликвидации отчислений на здравоохранение. При этом критики обвиняли его в популизме, считая, что программа ведет страну к банкротству по греческому сценарию.
Кто ближе: Европа или Шешель?
Наблюдатели констатируют, что движение "Европа сейчас" отличается политическим и идеологическим разнообразием. В балканской прессе немало публикаций, в которых Милатовича пытаются представить едва ли не противником евроинтеграции и сторонником сербского национализма. Его даже назвали "шешелезированным", имея в виду тот факт, что Милатович получил поддержку от лидера Сербской радикальной партии Воислава Шешеля, который в 2018 году был осужден в Гааге за военные преступления.
Означает ли поддержка со стороны радикальных кругов в Сербии и просербских политиков в Черногории то, что Милатович займется продвижением националистической повестки вместо проевропейской? Слободан Йованович, публицист и основатель Черногорского движения, пояснил DW, что судить о будущих шагах политиков на Балканах довольно трудно, "поскольку они редко говорят правду" и их слова часто расходятся с делом. "Милатович рассчитывает на тесное сотрудничество с Демократическим фронтом, который не может измениться в одночасье", - отмечает Йованович.
В предыдущие годы представители Демфронта (не имеет единой идеологии и внешнеполитической платформы) не раз оспаривали черногорскую государственность, требовали отказаться от вступления страны в НАТО и отзыва признания ею Косово, провозгласившего в 2008 году независимость от Сербии. Один из наиболее заметных фактов биографии лидера Демфронта Андрии Мандича - подозрения в причастности к предполагаемому госперевороту в Черногории 16 октября 2016 года, по поводу которого так до сих пор и не вынесено окончательное судебное решение.
Местная прокуратура обвинила российских и сербских граждан в попытке силового захвата парламента и других учреждений с целью передачи власти Демфронту. В свою очередь, Мандич утверждает, что в Черногории 16 октября не было никакого госпереворота, "свидетельством этому является тот факт, что в Черногории в этот день не разбито ни одного оконного стекла".
Конфликт ценностей в черногорском обществе
Одной из серьезных проблем стрны и нового президента Слободан Йованович считает ценностный конфликт, который связан со специфическим восприятием в черногорском обществе вопроса евроинтгерации.
"В Черногории есть те, кто безоговорочно выступает за ЕС, и те, кто называет себя сторонниками Евросоюза, но при этом не разделяет ценности, связанные с таким членством. А их эмоции направлены скорее в сторону Белграда и Москвы, - уточняет собеседник. - Если вы спросите кого-нибудь из этих "сторонников" ЕС о европейских стандартах, то можете столкнуться с открытой неприязнью".
За Джукановича, по его словам, многие голосовали из страха, что Черногория станет политической, экономической и культурной колонией Сербии. Единственным спасение такие избиратели, по выражению Йовановича, считают скорейшее вступление Подгорицы в ЕС. Что же касается Якова Милатовича и его союзников, то они, прогнозирует основатель Черногорского движения, тут вряд ли помогут: "Их политический, национальный и ценностный бэкграунд совершенно противоположен проевропейскому".
Все не так страшно?
Между тем директор по исследованиям белградского Центра международной политики и безопасности Игор Новакович не склонен преувеличивать влияние Белграда и сербских националистов или Москвы на нового черногорского президента. "Не думаю, что Милатович в своей политике будет в буквальном смысле опираться на Белград, хотя теперь открылась возможность снизить напряженность в отношениях между Сербией и Черногорией", - заявил он DW.
"Не уверен, что его политику можно будет назвать просербской или тем более пророссийской, как утверждают критики. Кроме того, пророссийской нельзя назвать и политику самого Белграда, который по-прежнему пытается балансировать", - добавляет Новакович. Перед Милатовичем, по его словам, прежде всего, стоит задача деэскалация ситуации на внутриполитической сцене Черногории. Но в любом случае больше ясности на ней наступит по итогам июньских парламентских выборов.
"Конечно, просербскую повестку и далее будут продвигать некоторые партии. Что же касается движения "Европа сейчас", то оно скорее сосредоточено на вопросах европейской интеграции, во всяком случае такие заверения прозвучали по итогам выборов", - заключил Игор Новакович.