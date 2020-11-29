В Черногории отменен приговор россиянам по делу о госперевороте

Суд в Черногории отменил обвинительные приговоры двум россиянам, заочно приговоренным к лишению свободы по делу о попытке государственного переворота в 2016 году. Апелляционный суд в Подгорице в пятницу, 5 февраля, также отменил приговоры другим фигурантам этого дела и отправил его на пересмотр.

Суд пришел к выводу, что приговор, вынесенный в 2019 году, был принят с серьезными нарушениями законодательства и постановил провести новое разбирательство с участием других судей. В решении апелляционного суда подчеркивается, что совершение подсудимыми преступлений, в которых их обвиняли и признали виновными, доказано не было.

Осенью 2016 года власти Черногории задержали группу граждан Сербии по подозрению в попытке совершения теракта после парламентских выборов. Позднее в Подгорице заявили, что в планах по дестабилизации обстановки в стране участвовала группа, сформированная на территории Черногории, Сербии и России.

Дело о попытке госпереворота

Спецпрокурор Черногории Миливойе Катнич заявил, что "группа русских националистов" планировала убийство занимавшего тогда должность премьер-министра Черногории Мило Джукановича для того, чтобы привести к власти оппозиционную партию. Партия Джукановича получила большинство мест в парламенте по результатам выборов 2016 года. По мнению властей, организаторы переворота пытались помешать стране вступить в НАТО.

В начале 2017 года Катнич заявил, что помимо националистических структур, в попытке госпереворота были замешаны и российские государственные органы. Россия отвергла причастность к событиям 2016 года. "Безусловно, мы категорически отрицаем возможность официальной причастности к каким бы то ни было попыткам организации каких-то противоправных действий", - заявил тогда пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Катнич сообщил, что, по данным черногорских властей, группу возглавлял Эдуард Шишмаков, которого он называл сотрудником российских спецслужб. Вторым подозреваемым россиянином был Владимир Попов. Приговор по делу о попытке госпереворота был вынесен в мае 2019 года. Двое россиян получили самые большие сроки: Шишмаков - 15 лет, а Попов - 12 лет. Приговор был вынесен заочно, россияне в зале суда они отсутствовали. Все фигуранты были признаны виновными в создании преступной организации и терроризме.

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