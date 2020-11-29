 В Черногории отменен приговор россиянам по делу о госперевороте | Новости из Германии о Европе | DW | 06.02.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

В Черногории отменен приговор россиянам по делу о госперевороте

Апелляционный суд нашел нарушения в судопроизводстве и отправил дело на пересмотр. Двое россиян в 2019 году были заочно приговорены к лишению свободы по обвинению в терроризме и созданию преступной группы.

Судебный молоток

Суд в Черногории отменил обвинительные приговоры двум россиянам, заочно приговоренным к лишению свободы по делу о попытке государственного переворота в 2016 году. Апелляционный суд в Подгорице в пятницу, 5 февраля, также отменил приговоры другим фигурантам этого дела и отправил его на пересмотр.

Суд пришел к выводу, что приговор, вынесенный в 2019 году, был принят с серьезными нарушениями законодательства и постановил провести новое разбирательство с участием других судей. В решении апелляционного суда подчеркивается, что совершение подсудимыми преступлений, в которых их обвиняли и признали виновными, доказано не было.

Осенью 2016 года власти Черногории задержали группу граждан Сербии по подозрению в попытке совершения теракта после парламентских выборов. Позднее в Подгорице заявили, что в планах по дестабилизации обстановки в стране участвовала группа, сформированная на территории Черногории, Сербии и России.

Дело о попытке госпереворота

Спецпрокурор Черногории Миливойе Катнич заявил, что "группа русских националистов" планировала убийство занимавшего тогда должность премьер-министра Черногории Мило Джукановича для того, чтобы привести к власти оппозиционную партию. Партия Джукановича получила большинство мест в парламенте по результатам выборов 2016 года. По мнению властей, организаторы переворота пытались помешать стране вступить в НАТО.

В начале 2017 года Катнич заявил, что помимо националистических структур, в попытке госпереворота были замешаны и российские государственные органы. Россия отвергла причастность к событиям 2016 года. "Безусловно, мы категорически отрицаем возможность официальной причастности к каким бы то ни было попыткам организации каких-то противоправных действий", - заявил тогда пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Катнич сообщил, что, по данным черногорских властей, группу возглавлял Эдуард Шишмаков, которого он называл сотрудником российских спецслужб. Вторым подозреваемым россиянином был Владимир Попов. Приговор по делу о попытке госпереворота был вынесен в мае 2019 года. Двое россиян получили самые большие сроки: Шишмаков - 15 лет, а Попов - 12 лет. Приговор был вынесен заочно, россияне в зале суда они отсутствовали. Все фигуранты были признаны виновными в создании преступной организации и терроризме.

Смотрите также:

  • Мата Хари

    Громкие шпионские скандалы в истории спецслужб

    Двойной агент, танцовщица и куртизанка

    В 1910-е годы юная Маргарета Гертруда Зелле из Нидерландов начала в Париже карьеру танцовщицы под псевдонимом Мата Хари. Она вращалась в высшем обществе Франции и вступала в связь с офицерами и политиками. Ввиду этого ее завербовала немецкая разведка, а спустя некоторое время - и французская контрразведка: когда Мата Хари согласилась стать двойным агентом, французы ее разоблачили.

  • Юлиус и Этель Розенберг

    Громкие шпионские скандалы в истории спецслужб

    Супруги Розенберг

    В начале 1950-х годов дело коммунистов Юлиуса и Этель Розенбергов раскололо американское общество. Супругов обвинили в передаче Москве секретной информации о ядерной программе США. В то время как одни считали вынесенный им смертный приговор необходимой мерой, в глазах других они были невинными жертвами, пострадавшими за свои убеждения. Несмотря на международные протесты, пару казнили в 1953 году.

  • Гюнтер Гийом

    Громкие шпионские скандалы в истории спецслужб

    Шпион в ведомстве канцлера

    То, что начиналось в ФРГ как шпионский скандал, скоро переросло в кризис государственного масштаба. Личный референт экс-канцлера Вилли Брандта Гюнтер Гийом (на фото в центре) оказался агентом ГДР и передавал "штази" секретные документы из ведомства канцлера. Факт проникновения шпиона ГДР в самый центр политики ФРГ поверг общественность в шок и способствовал уходу Вилли Брандта в отставку.

  • Энтони Блант

    Громкие шпионские скандалы в истории спецслужб

    "Кембриджская пятерка"

    В 1979 году бывший студент Кембриджского университета Энтони Блант оказался в центре одного из самых громких шпионских скандалов в Великобритании. Он признался в том, что входил в группу из пяти агентов, имевших доступ к высшим правительственным кругам и поставлявших СССР информацию стратегического значения. Четыре агента были разоблачены; личность пятого до сих пор не установлена.

  • Анна Чапман

    Громкие шпионские скандалы в истории спецслужб

    Из разведки на подиум

    В 2010 году в США арестовали дочь российского дипломата Анну Чапман по обвинению в шпионаже в пользу России. Чапман и девять других предполагаемых российских агентов затем обменяли на россиян, осужденных за шпионаж в пользу западных стран. Вернувшись в Москву, Чапман начала там карьеру модели и телеведущей на канале РЕН ТВ, а также снялась в эротической фотосессии в журнале Maxim.

  • Супруги Аншлаг

    Громкие шпионские скандалы в истории спецслужб

    Шпионский Аншлаг

    Каждый вторник мнимая домохозяйка Хайдрун Аншлаг усаживалась у своего коротковолнового радиоприемника в городе Марбург и слушала указания из штаб-квартиры спецслужб в Москве. Так продолжалось более 20 лет. Проживая в Германии под видом граждан Австрии, она и ее муж передали российской стороне несколько сотен документов о стратегии НАТО и ЕС. В 2013 году оба были признаны виновными в шпионаже.

  • Франц Йозеф Штраус

    Громкие шпионские скандалы в истории спецслужб

    Шпион Штраус?

    Бывшему главе Христианско-социального союза Францу Йозефу Штраусу удалось привлечь к себе внимание прессы даже спустя много лет после своей смерти. Штраус предположительно являлся агентом военной разведслужбы США OSS - предшественницы ФБР. Федеральный центр политического образования ФРГ обнародовал эту информацию к 100-летию со дня рождения политика. Результаты отчета, правда, остаются спорными.

  • Протестующие держат плакаты с портретом Эдварда Сноудена

    Громкие шпионские скандалы в истории спецслужб

    Шпионаж: версия 2.0

    Если в период холодной войны правительства опасались двойных агентов, то сегодня - прослушки со стороны спецслужб. Интервью с Эдвардом Сноуденом и 1,7 млн секретных документов ФБР, обнародованных в 2013 году, служат доказательством того, как США совместно с другими странами ведут глобальную слежку: спецслужбы прослушивают телефонные разговоры и хранят данные миллионов интернет-пользователей.

    Автор: Нина Нибергаль, Александра Ёлкина


Смотреть видео 01:16

Сербия учится с Россией, Черногория - с НАТО (03.11.2016)

Аудио- и видеофайлы по теме

Новое расширение НАТО: Как еще альянс может огорчить Россию? - DW Новости (19.05.2016)  

Бандитские разборки на курортах в Черногории - "Европа в фокусе" (16.07.2018)  

Также по теме

Serbien Lovcenac

Сербия и Черногория объявили о взаимной высылке послов 29.11.2020

МИД Черногории объяснил высылку посла Сербии в Подгорице вмешательством дипломата во внутренние дела страны. Белград в ответ предписал главе черногорской дипмиссии покинуть страну.

Wahlen in Montenegro

Десятки тысяч человек в Черногории протестуют против просербской политики 07.09.2020

Массовые акции в Подгорице и других городах прошли через неделю после выборов в парламент Черногории, по итогам которых большинство набирает просербская оппозиция.

Montenegro Proteste gegen umstrittenes Kirchengesetz in Podgoria

В Черногории протестуют против критикуемого РФ закона 02.01.2020

Закон о свободе вероисповедания предполагает передачу государству имущества церкви, если оно не принадлежало ей до 1 декабря 1918 года. Постановление вызывает сопротивление со стороны СПЦ и озабоченность России.

Реклама

Самые читаемые

США не примут решение по выводу войск из Германии до середины 2021 года  

Меркель не хочет увязывать решение по "Северному потоку - 2" с делом Навального  

В деле Навального потерялся заявитель  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно