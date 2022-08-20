 Правительству Черногории объявлен вотум недоверия | Новости из Германии о Европе | DW | 20.08.2022

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Европа

Правительству Черногории объявлен вотум недоверия

Парламентское голосование о недоверии правительству прошло в Скупщине Черногории всего через несколько недель после подписания соглашения с Сербской православной церковью.

Глава получившего вотум недоверия правительства Черногории Дритан Абазович

Глава получившего вотум недоверия правительства Черногории Дритан Абазович

Правительству Черногории во главе с премьер-министром Дританом Абазовичем в ночь на субботу, 20 августа, подавляющим большинством вынесен вотум недоверия, сообщается на сайте черногорской Скупщины. Это случилось менее чем через три недели после подписания соглашения Черногории с Сербской православной церковью (СПЦ).

В рамках соглашения, подписанного премьером Абазовичем и сербским патриархом Порфирием, утверждался правовой статус СПЦ в Черногории, давались соответствующие имущественные гарантии и упразднялись некоторые ее особые права.

Спорное соглашение

По мнению Абазовича, принятое соглашение должно было помочь урегулировать все церковные споры, касающиеся имущества СПЦ в Черногории, чтобы получить возможность сосредоточиться на других важных вопросах. Критики считают, что отдельно от других религиозных общин в особом соглашении с СПЦ необходимости не было.

Правительственный кризис

Пока неясно, приведет ли падение правительства к досрочным парламентским выборам или же партии, входящие в состав черногорской Скупщины, попытаются сформировать новую правящую коалицию.

36-летний Дритан Абазович возглавил правительство в Подгорице 28 апреля 2022 года. Подобно президенту Черногории Мило Джукановичу, он считается прозападным политиком.

После того как в 2006 году Черногория вышла из государственного союза с Сербией, власти в Белграде пытались усилить свое влияние в Черногории, используя СПЦ, а также местные просербские политические партии и организации.

Черногория с населением около 620 тысяч человек входит в НАТО с 2017 года и стремится к вступлению в ЕС, чему мешают политические разногласия в балканской стране. СПЦ является самой влиятельной религиозной организацией в Черногории.

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  • Часовня во Франции (18-19-х вв.)

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    Заброшенные церкви в Европе

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  • Крипта 14-го века в Португалии

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  • Часовня 13-го века во Франции

    Заброшенные церкви в Европе

    Часовня 13-го века во Франции

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    Автор: Сабине Ольце, Марина Борисова


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