Президента Черногории выберут во втором туре

Согласно данным Центра мониторинга, на выборах лидирует действующий президент Мило Джуканович, но ни один кандидат не набрал более 50 процентов голосов.

По предварительным результатам выборов президента Черногории победитель определится во втором туре, в который, вероятней всего, выходят действующий президент Мило Джуканович и экс-министр экономики Яков Милатович. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на данные Центра мониторинга (CеMI) в воскресенье, 19 марта.

По данным CеMI, после обработки 41,2 процента голосов, Джуканович набирает 36,3 процента голосов, Милатович - 26,5 процента, кандидат "Коалиции за будущее Сербии" Андрий Мандич - 20,5 процента. Второй тур выборов президента состоится 2 апреля. Он пройдет впервые с момента провозглашения независимости Черногории в 2006 году.

Выборы на фоне политической нестабильности

Выборы в Черногории проходятся в условиях сильной политической нестабильности, начавшейся после поражения Демократической партии социалистов (DPS) Черногории многолетнего лидера страны Джукановича на парламентских выборах в августе 2020 года.

16 марта Джуканович распустил парламент Черногории, поскольку победившие просербские партии не смогли договориться по кандидатуре на пост премьер-министра страны. Действующий президент назначил досрочные парламентские выборы на 11 июня.

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