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Президент Черногории Мило Джуканович
Президент Черногории Мило Джуканович Фото: Stevo Vasiljevic /REUTERS
ПолитикаЧерногория

Президента Черногории выберут во втором туре

Даниил Сотников
1 ч. назад

Согласно данным Центра мониторинга, на выборах лидирует действующий президент Мило Джуканович, но ни один кандидат не набрал более 50 процентов голосов.

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По предварительным результатам выборов президента Черногории победитель определится во втором туре, в который, вероятней всего, выходят действующий президент Мило Джуканович и экс-министр экономики Яков Милатович. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на данные Центра мониторинга (CеMI) в воскресенье, 19 марта.

По данным CеMI, после обработки 41,2 процента голосов, Джуканович набирает 36,3 процента голосов, Милатович - 26,5 процента, кандидат "Коалиции за будущее Сербии" Андрий Мандич - 20,5 процента. Второй тур выборов президента состоится 2 апреля. Он пройдет впервые с момента провозглашения независимости Черногории в 2006 году.

Выборы на фоне политической нестабильности

Выборы в Черногории проходятся в условиях сильной политической нестабильности, начавшейся после поражения Демократической партии социалистов (DPS) Черногории многолетнего лидера страны Джукановича на парламентских выборах в августе 2020 года.

16 марта Джуканович распустил парламент Черногории, поскольку победившие просербские партии не смогли договориться по кандидатуре на пост премьер-министра страны. Действующий президент назначил досрочные парламентские выборы на 11 июня.

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