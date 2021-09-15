Русские поехали в Черногорию. Зачем?

Бархатный сезон на побережье Средиземного моря привлекает туристов, в том числе - из России. Но Черногория в сентябре для тех, кто говорит по-русски и ценит русскую культуру, стала уже не только местом отдыха, но и культурной меккой.

С 2018 года здесь проводится Форум русской культуры "CловоНово". И вот в четверг, 23 сентября, в Будве стартует новый сезон. В условиях пандемии вовзращение к живому формату - особенно радостная новость.

Семь дней русской культуры

"CловоНово" продлится до 30 сентября. Семь дней на адриатическом побережье Черногории - это и художественные выставки, и дискуссии, и литературные вечера.

Как и в предыдущие годы, список заявленных участников впечатляет. Среди них и писатель Борис Акунин, и музыкант Андрей Макаревич, и писательница Людмила Улицкая, и худодник Виталий Комар. Перечислить всех художников, поэтов, писателей, музыкантов, режиссеров, политиков и бизнесменов просто нереально, но всю информацию можно легко найти на сайте форума.

DW является информационным партнером этого мероприятия.

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