В Черногории выбирают нового президента

Одним из фаворитов на выборах является действующий прозападный президент Мило Джуканович, которого часто обвиняли в коррупции. Эксперты полагают, что победитель окончательно определится после второго тура 2 апреля.

В Черногории в воскресенье, 19 марта, проходят выборы нового президента. В голосовании имеют право участвовать около 540 тысяч избирателей. Прозападный действующий глава государства Мило Джуканович добивается переизбрания на второй срок подряд. С ним соперничают еще шесть кандидатов, среди которых четверо являются представителями просербского лагеря.

Согласно результатам опросов, исход голосования неясен. Победитель, по всей видимости, определится лишь по результатам второго тура выборов 2 апреля. Первые предварительные результаты сегодняшнего голосования ожидаются в ночь на 20 марта.

Обвинения в коррупции и связях с мафией

Выборы в Черногории проходятся в условиях сильной политической поляризации. Джуканович, который в 2006 году привел Черногорию к независимости, а в 2017 году - в НАТО, уже более трех десятилетий определяет судьбу этой балканской республики. Его единоличное правление, часто омрачавшееся обвинениями в коррупции и связях с организованной преступностью, закончилось в августе 2020 года, когда разношерстная коалиция просербских сил заставила президентскую Демократическую партию социалистов (DPS) перейти в оппозицию.

Правившие впоследствии правительства, однако, оказались нестабильными. Только 16 марта Джуканович распустил парламент Черногории, поскольку просербские партии не смогли договориться по кандидатуре на пост премьер-министра страны. Джуканович назначил досрочные парламентские выборы на 11 июня.

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