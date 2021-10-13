 Черногория обнародовала имена получателей ″золотых паспортов″ | Новости из Германии о Европе | DW | 13.10.2021

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Европа

Черногория обнародовала имена получателей "золотых паспортов"

Россияне составляют большинство из более 160 получателей "золотых паспортов" Черногории, имена которых опубликовали власти в Подгорице.

В Черногории действует программа предоставления гражданства в обмен на инвестиции

В Черногории действует программа предоставления гражданства в обмен на инвестиции

Власти Черногории обнародовали имена людей, получивших гражданство страны в обмен на инвестиции. В документе в формате PDF, опубликованном на сайте черногорского правительства, содержится 166 одобренных заявок на получение так называемых "золотых паспортов", большинство из их получателей - выходцы из России.

В документе приводятся не все личные данные заявителей - только имя, место рождения и предыдущее гражданство, остальные сведения, включая дату рождения, не указаны либо замараны. В то же время по опубликованному списку видно, что гражданство Черногории получили также и члены семей заявителей.

Среди россиян, получивших черногорские "золотые паспорта", приведены, в частности, лица, у которых имена, фамилии и место рождения совпадают с соответствующими данными бывшего главы Ростуризма Олега Сафонова, гендиректора крупнейшего российского интернет-сервиса для размещения объявлений о продаже товаров и услуг "Авито" Владимира Правдивого, члена совета директоров металлургической компании ТМК Александра Ширяева, партнера миллиардера Романа Абрамовича Андрея Городилова и бывшего главы банка "Лада-Кредит" Сергея Балаганского.

В обмен на покупку недвижимости

Власти в Подгорице начали предоставлять гражданство в обмен на инвестиции в ноябре 2019 года, однако процесс одобрения ходатайств был приостановлен до лета 2020 года в следствии пандемии коронавируса COVID-19.

Для того чтобы получить "золотой паспорт", иностранец должны купить в Черногории недвижимость на сумму от 250 000 евро или от 450 000 евро в зависимости от региона страны, а также сделать благотворительный взнос в размере 100 000 евро. На получателей "золотых паспортов" не распространяется действующий в Черногории запрет на двойное гражданство.

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