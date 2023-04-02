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Яков Милатович
Яков МилатовичФото: Marko Djurica/REUTERS
ПолитикаЧерногория

В Черногории новым президентом избран экс-министр экономики

Даниил Сотников
15 мин. назад

Победивший во втором туре выборов действующего президента Черногории Яков Милатович пообещал за пять лет привести страну в Евросоюз.

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По итогу подсчета голосов на президентских выборах в Черногории победу одерживает проевропейский экономист, кандидат от движения "Европа сейчас" Яков Милатович, заручившийся поддержкой 60 процентов избирателей. Об этом в ночь на понедельник, 3 апреля, сообщил наблюдающий за ходом выборов Центр мониторинга (CeMI).

Проигравший выборы многолетний глава государства Мило Джуканович с 1991 года пять раз занимал пост премьера страны и дважды был президентом - с 1998 по 2002 год и с 2018 года по настоящее время. По итогам второго тура он признал поражение и поздравил своего соперника. Джуканович продолжит исполнять обязанности президента до 21 мая.

Избранный президент пообещал привести страну в ЕС

"Черногория сделала свой выбор. Я уважаю этот выбор и желаю ему быть успешным президентом. Если он будет успешным президентом, значит, Черногория тоже будет успешной", - сказал Джуканович.

Милатович занимал должность министра экономики и экономического развития с декабря 2020 года до апреля 2022 года. В прошлом году он стал соучредителем партии "Европа сейчас". Выступая перед своими сторонниками после победы, Милатович пообещал, что в течение следующих пяти лет Черногория войдет в Евросоюз. Страна получила статус кандидата на вступление в ЕС в 2008 году.

"Черногория сделала решительный шаг вперед и попрощалась с устаревшим режимом Мило Джукановича. Страна сделала шаг вперед к европейской, более красивой и справедливой Черногории", - заявил Милатович.

Вместе с тем, поддерживаемый просербским лагерем, Яков Милатович обещает укрепить также и связи с Белградом.

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